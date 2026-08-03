दररोज तूप खाताय? 'या' चुका टाळा, नाहीतर होऊ शकते नुकसान!

Aarti Badade

तूप खाण्याचे फायदे

देशी तुपामध्ये हेल्दी फॅट्स, व्हिटॅमिन A, D, E आणि K असतात. योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास पचन आणि ऊर्जा वाढण्यास मदत होते.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

अति तूप खाणे टाळा

तूप पौष्टिक असले तरी त्यात कॅलरी जास्त असतात. दररोज १ ते २ चमचे तूप पुरेसे मानले जाते.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

गरम अन्नासोबत तूप खा

गरम वरण-भात, पोळी, खिचडी किंवा भाकरीवर तूप घातल्यास ते अधिक चांगल्या प्रकारे पचते आणि चवही वाढते.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

संतुलित आहार आवश्यक

तुपासोबत भाज्या, फळे, कडधान्ये आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास शरीराला संपूर्ण पोषण मिळते.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

रिकाम्या पोटी तूप योग्य का?

रिकाम्या पोटी तूप खाण्याची सवय सर्वांसाठी फायदेशीर नसते. लठ्ठपणा, कोलेस्टेरॉल किंवा पचनाच्या तक्रारी असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

तूप वापरताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

चांगल्या दर्जाचे शुद्ध देशी तूप वापरा. तूप वारंवार खूप गरम करणे किंवा जळेपर्यंत तापवणे टाळा.

Ghee Eating Mistakes

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Sakal

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