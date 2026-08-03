लिव्हरमध्ये सूज का येते? जाणून घ्या 3 कारणे

Aarti Badade
अति तेलकट, जंक फूड आणि चुकीच्या आहारामुळे लिव्हरमध्ये चरबी साचते. त्यामुळे यकृताला सूज येण्याचा धोका वाढतो.
Liver Inflammation
Sakal
सतत आणि जास्त प्रमाणात मद्यपान केल्याने लिव्हरच्या पेशींना इजा होते. यामुळे सूज, दाह आणि गंभीर लिव्हर विकार उद्भवू शकतात.
Liver Inflammation
Sakal
हेपेटायटिस A, B किंवा C विषाणूंमुळे लिव्हरमध्ये संसर्ग होऊन सूज येऊ शकते. दूषित अन्न, पाणी किंवा संक्रमित रक्तामुळे हा संसर्ग होऊ शकतो.
Liver Inflammation
Sakal
सतत थकवा,पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना,भूक कमी लागणे,मळमळ किंवा कावीळ
Liver Inflammation
Sakal
संतुलित आणि पौष्टिक आहार घ्या,मद्यपान टाळा,नियमित व्यायाम करा,वजन नियंत्रणात ठेवा
Liver Inflammation
Sakal
स्वच्छ अन्न-पाणी वापरा, सुरक्षित वैद्यकीय पद्धतींचे पालन करा आणि आवश्यक असल्यास हेपेटायटिसची लस घ्या.
Liver Inflammation
Sakal
ही माहिती सामान्य आरोग्यविषयक माहितीसाठी आहे. लिव्हरशी संबंधित लक्षणे दिसल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Liver Inflammation
Sakal
Pistachios vs Peanuts
Sakal