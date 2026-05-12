जेवणानंतर आईस्क्रीम खाताय? मग आरोग्यावर होणारे ‘हे’ परिणाम आधी जाणून घ्या!

Aarti Badade

रात्रीची गोड सवय आणि आरोग्य

रात्रीच्या जेवणानंतर आईस्क्रीम खाणे अनेकांना आवडते, पण ही सवय तुमच्या शरीरासाठी खरोखर सुरक्षित आहे का?

Side effects of ice cream after dinner

रक्तातील साखरेवर होतो परिणाम

आईस्क्रीममधील साखर रक्तातील ग्लुकोजची पातळी अचानक वाढवते, ज्यामुळे सुरुवातीला उत्साह वाटला तरी नंतर प्रचंड थकवा जाणवतो.

पचनक्रिया मंदावण्याचा धोका

थंड आणि फॅट्सयुक्त आईस्क्रीममुळे पचनक्रिया मंदावते, परिणामी पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो.

वजन वाढण्याचे मुख्य कारण

जर रोज रात्री जेवणानंतर आईस्क्रीम खाण्याची सवय असेल, तर अतिरिक्त कॅलरीजमुळे तुमचे वजन वेगाने वाढू शकते.

शांत झोपेत येतो अडथळा

आईस्क्रीममधील साखर तुम्हाला सतर्क ठेवते, ज्यामुळे झोप लागणे कठीण होते आणि पोटातील अस्वस्थतेमुळे शांत झोप मिळत नाही.

मधुमेह असलेल्यांसाठी धोक्याची घंटा

तज्ज्ञांच्या मते, टाईप २ मधुमेह असलेल्या रुग्णांमध्ये आईस्क्रीममुळे इन्सुलिनची पातळी वेगाने वाढते, जे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.

आरोग्य जपण्यासाठी 'हे' नियम पाळा

आईस्क्रीमचे प्रमाण कमी ठेवा, झोपण्यापूर्वी लगेच खाणे टाळा आणि शक्य असल्यास लो-शुगर किंवा योगर्ट-आधारित पर्याय निवडा.

