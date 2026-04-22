कितीही कमी खाल्ल तरी वजन वाढतंय? मग 'ही' असू शकतात करणं!

Aarti Badade
अनेकदा लोक आहार कमी करूनही वजन वाढल्याची तक्रार करतात, जे शरीरातील गंभीर समस्यांचे लक्षण असू शकते.
थायरॉईड, PCOS किंवा मेनोपॉजमुळे हार्मोन्स बिघडतात आणि मेटाबॉलिझम मंदावून वजन वेगाने वाढू लागते.
शरीरातील पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देत नसल्यास अतिरिक्त साखर उर्जेऐवजी फॅट म्हणून साठू लागते.
वय वाढल्यावर स्नायू कमी होतात आणि कॅलरी जाळण्याची क्षमता मंदावल्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता वाढते.
झोप पूर्ण न झाल्यास भूक वाढवणारे हार्मोन्स सक्रिय होतात आणि ताणामुळे पोटाभोवती चरबी साठते.
अँटी-डिप्रेसंट्स किंवा स्टेरॉइड्स सारखी औषधे शरीरात 'वॉटर रिटेन्शन' वाढवून वजन वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात.
जर आहार नियंत्रित असूनही वजन वाढत असेल, तर घरगुती उपायांपेक्षा डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे.
