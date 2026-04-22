हिरवी मिरची खाल्ल्याने शरीरात होतात हे बदल! किती खावी जाणून घ्या

Aarti Badade

चयापचय आणि वजन

हिरव्या मिरचीत असलेले 'कॅप्सिसिन' तत्व चयापचय वेगवान करून कॅलरी जाळण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत करते.

Benefits of green chili

Sakal

रोगप्रतिकारशक्ती आणि व्हिटॅमिन सी

हिरव्या मिरचीत मुबलक व्हिटॅमिन सी असल्याने ती शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून संक्रमणापासून संरक्षण करते.

रक्तातील साखरेचे नियंत्रण

नियमित हिरवी मिरची खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते, जे मधुमेहींसाठी फायदेशीर आहे.

पचनक्रिया सुधारण्यासाठी प्रभावी

मिरचीमुळे लाळ निर्मिती वाढते आणि लाळेतील एन्झाइम्समुळे अन्नाचे पचन अधिक सुलभ व जलद होते.

हृदयाचे आरोग्य आणि रक्ताभिसरण

हिरवी मिरची रक्ताभिसरण सुधारते आणि खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य जपण्यास मदत करते.

त्वचा आणि नैसर्गिक वेदनाशामक

व्हिटॅमिन ई मुळे त्वचेवर चमक येते, तर मिरचीमुळे स्त्रवणारे 'एंडोर्फिन' नैसर्गिकरित्या शरीरातील वेदना कमी करते.

लोह शोषण आणि आरोग्याचा समतोल

हिरवी मिरची अन्नातील लोह (Iron) शोषून घेण्यास शरीराला मदत करते, ज्यामुळे रक्ताल्पतेचा धोका कमी होतो.

