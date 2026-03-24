फक्त चव नाही, आंबा आहे हेल्थचाही सुपरस्टार!

Anushka Tapshalkar
आंब्यात फायबर, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे शरीराला आवश्यक पोषण देतात.
आंबा खाल्ल्याने हेल्दी ईटिंग इंडेक्स सुधारतो, म्हणजेच तुमचा एकूण आहार अधिक संतुलित आणि पौष्टिक होतो.
व्हिटॅमिन C आणि A मुळे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते, विशेषतः उन्हाळ्यात शरीराला संरक्षण मिळते.
फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते आणि जास्त वेळ पोट भरल्यासारखं वाटतं.
आंबा खाणारे लोक जास्त प्रमाणात फळं आणि वनस्पती-आधारित पदार्थ खातात, ज्यामुळे आहार अधिक संतुलित होतो.
व्हिटॅमिन B6, D आणि कोलीनमुळे मेंदू विकास, हाडांची मजबुती आणि एकूण वाढीस मदत होते.
आंबा खाणाऱ्यांमध्ये कमी कंबर माप आणि वजन दिसून येतं, त्यामुळे तो हेल्दी वेट मॅनेजमेंटसाठी उपयुक्त ठरतो.
