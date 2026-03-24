PCOS कंट्रोल करायचंय? मग ‘हे’ 7 पदार्थ डाएटमध्ये असायलाच हवेत!

Anushka Tapshalkar

PCOS साठी योग्य आहार का महत्त्वाचा?

पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS) योग्य आहाराने नियंत्रित करता येतो. संतुलित आहारामुळे हार्मोन्स आणि इन्सुलिन लेव्हल्स नियंत्रणात राहतात.

PCOS Diet

लो GI फूड्सचा समावेश करा

हे पदार्थ ब्लड शुगर स्थिर ठेवतात. ओट्स, ब्राऊन राईस, क्विनोआ, मसूर, हरभरा

Low GI Foods

प्रोटीनयुक्त आहार घ्या

प्रोटीनमुळे पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं आणि हार्मोनल बॅलन्स सुधारतो. अंडी, चिकन, मासे, पनीर, टोफू, डाळ

Protein Rich Foods

हेल्दी फॅट्स विसरू नका

हे हार्मोन फंक्शनसाठी आवश्यक आहेत. बदाम, अक्रोड, जवस, चिया सीड्स, फॅटी फिश

Healthy Fats

फायबरयुक्त पदार्थ खा

हे पचन सुधारतात आणि शुगर कंट्रोल करतात. सफरचंद, नाशपाती, बेरीज, पालक, ब्रोकोली

Fiber Food

अँटी-इन्फ्लेमेटरी फूड्स घ्या

हे PCOS ची लक्षणं कमी करण्यास मदत करतात. हळद, आलं, टोमॅटो, हिरवा चहा

Anti-Inflammatory Foods

प्रोबायोटिक्स + साखर कमी करा

दही, कर्ड, इडली/डोसा सारखे फर्मेंटेड पदार्थ घ्या साखर आणि रिफाइंड कार्ब्स टाळा (इन्सुलिन रेसिस्टन्स वाढतो)

Probiotics and Sugar

