पलंगावर बसून जेवण केल्यास काय होऊ शकते?

Aarti Badade

सोयीचे की नुकसानदायक?

आजकाल लॅपटॉप किंवा मोबाईल पाहत पलंगावर बसून जेवणे ही अनेकांची फॅशन झाली आहे. पण ही आरामदायी वाटणारी सवय तुमच्या शरीराला हळूहळू पोखरत आहे.

पचनसंस्थेवर होतो गंभीर परिणाम

जेवताना ताठ बसणे आवश्यक असते. पलंगावर आपण वाकून बसतो, ज्यामुळे पोटावर दाब येतो आणि पचनक्रिया मंदावते. यामुळे गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो.

ॲसिडिटी आणि छातीत जळजळ

आडवे होऊन किंवा पलंगावर लोळून खाल्ल्यास अन्न अन्ननलिकेत अडकण्याची शक्यता असते. यामुळे ॲसिड रिफ्लक्स, छातीत जळजळ आणि आंबट ढेकर येण्याचे प्रमाण वाढते.

लठ्ठपणा आणि 'ओव्हरईटिंग'

स्क्रीनकडे पाहत जेवल्यामुळे आपण किती खातोय याकडे लक्ष राहत नाही. यामुळे 'माईंडफुल इटिंग' होत नाही आणि गरजेपेक्षा जास्त खाल्ल्याने लठ्ठपणा वाढतो.

स्वच्छतेचा प्रश्न आणि बॅक्टेरिया

पलंगावर पडलेले अन्नाचे सूक्ष्म कण चादरी आणि गादीमध्ये अडकतात. यामुळे बुरशी, मुंग्या आणि जंतू वाढतात, ज्यामुळे त्वचेची ॲलर्जी किंवा इन्फेक्शन होऊ शकते.

झोपेच्या गुणवत्तेत अडथळा

बेड ही विश्रांतीची जागा आहे. तिथेच जेवण आणि काम केल्यामुळे मेंदू गोंधळतो, परिणामी झोपेचे चक्र विस्कळीत होते आणि शांत झोप लागत नाही.

आळशी जीवनशैलीचा धोका

पलंगावर बसून खाण्यामुळे शारीरिक हालचाल कमी होते. दीर्घकाळ ही सवय राहिल्यास मधुमेह (Diabetes) आणि हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका वाढतो.

योग्य पद्धत कोणती?

आरोग्य जपण्यासाठी नेहमी जमिनीवर किंवा डायनिंग टेबलवर ताठ बसून जेवा. जेवणानंतर लगेच झोपू नका, किमान १०-१५ मिनिटे शतपावली करा.

