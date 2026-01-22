किडनी डिटॉक्सचा सुपर फॉर्म्युला! ‘हे’ 8 पदार्थ अवघ्या 1 तासात करतील स्वच्छ

Aarti Badade
शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यासाठी किडनीचे आरोग्य जपणे आवश्यक आहे. काही नैसर्गिक पेये आणि फळे तुमची किडनी अवघ्या काही मिनिटांत स्वच्छ करू शकतात.
नारळ पाणी प्यायल्याने किडनी स्वच्छ होण्याची प्रक्रिया २० ते ४० मिनिटांत सुरू होते. हे एक उत्तम नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाईट आहे.
लिंबू पाणी शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यास मदत करते. हे प्यायल्यानंतर २० ते ४० मिनिटांत किडनी डिटॉक्स व्हायला सुरुवात होते.
आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. आल्याचा चहा प्यायल्यानंतर ३० ते ६० मिनिटांत किडनी स्वच्छ होण्यास मदत मिळते.
कॅनबेरीज हे किडनीच्या आरोग्यासाठी सुपरफूड मानले जातात. याचे सेवन केल्यावर १ ते २ तासांत किडनी डिटॉक्स होते.
कलिंगडामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, जे किडनीतील कचरा साफ करण्यास मदत करते. यासाठी साधारण १ ते २ तास लागतात.
अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असलेल्या ब्ल्युबेरी खाल्ल्यानंतर १ ते २ तासांनी किडनीची स्वच्छता प्रक्रिया पूर्ण होते.
पार्सले (एक प्रकारची कोथिंबीर) पाणी हे किडनीसाठी नैसर्गिक क्लिंजर आहे. हे प्यायल्यानंतर १ ते २ तासांत किडनी स्वच्छ होते.
केवळ चहाच नाही, तर आहारात आल्याचा समावेश केल्याने देखील १ ते २ तासांत किडनी निरोगी राहण्यास मदत होते.
ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे. किडनीचे गंभीर आजार असल्यास किंवा कोणताही नवीन बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
