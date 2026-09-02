Eating Onion At Night : रात्री कांदा खाल्ल्याने काय होऊ शकते?

Sandeep Shirguppe
रात्री कांदा खाल्ल्यास साधारणपणे काही नुकसान होत नाही. उलट कांद्यात फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि काही जीवनसत्त्वे असतात.
Eating Onion
कांद्यातील फायबर आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
Eating Onion
कच्चा कांदा काही लोकांमध्ये गॅस, ढेकर किंवा ब्लोटिंग वाढवू शकतो.
Eating Onion
esakal
ज्यांना अॅसिड रिफ्लक्स किंवा छातीत जळजळ होते, त्यांना विशेषतः कच्चा कांदा रात्री त्रासदायक ठरू शकतो.
Eating Onion
esakal
कच्चा कांदा खाल्ल्यानंतर सल्फरयुक्त संयुगांमुळे श्वासाला वास येऊ शकतो.
Eating Onion
कांद्यामुळे थेट झोप खराब होते असे ठोस पुरावे नाहीत; पण गॅस किंवा अॅसिडिटी झाल्यास झोप अस्वस्थ होऊ शकते.
Eating Onion
कांद्यात क्वेर्सेटिनसारखे अँटिऑक्सिडंट्स असतात.
Eating Onion
कच्चा कांदा खाल्ल्यावर वारंवार अॅसिडिटी, गॅस किंवा पोटदुखी होत असेल तर रात्रीचे प्रमाण कमी करणे किंवा शिजवलेला कांदा घेणे चांगले.
Eating Onion