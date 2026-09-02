Eating Onion At Night : रात्री कांदा खाल्ल्याने काय होऊ शकते?

Sandeep Shirguppe

कांदा रात्री खावा का?

रात्री कांदा खाल्ल्यास साधारणपणे काही नुकसान होत नाही. उलट कांद्यात फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि काही जीवनसत्त्वे असतात.

Eating Onion

| Sakal

पचन सुधारण्यास मदत

कांद्यातील फायबर आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Eating Onion

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गॅस किंवा पोट फुगणे

कच्चा कांदा काही लोकांमध्ये गॅस, ढेकर किंवा ब्लोटिंग वाढवू शकतो.

Eating Onion

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अॅसिडिटी वाढू शकते

ज्यांना अॅसिड रिफ्लक्स किंवा छातीत जळजळ होते, त्यांना विशेषतः कच्चा कांदा रात्री त्रासदायक ठरू शकतो.

Eating Onion

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तोंडाला दुर्गंधी

कच्चा कांदा खाल्ल्यानंतर सल्फरयुक्त संयुगांमुळे श्वासाला वास येऊ शकतो.

Eating Onion

| Sakal

झोपेवर अप्रत्यक्ष परिणाम

कांद्यामुळे थेट झोप खराब होते असे ठोस पुरावे नाहीत; पण गॅस किंवा अॅसिडिटी झाल्यास झोप अस्वस्थ होऊ शकते.

Eating Onion

| Sakal

पोषक घटक मिळतात

कांद्यात क्वेर्सेटिनसारखे अँटिऑक्सिडंट्स असतात.

Eating Onion

| Sakal

शिजवलेला कांदा खा

कच्चा कांदा खाल्ल्यावर वारंवार अॅसिडिटी, गॅस किंवा पोटदुखी होत असेल तर रात्रीचे प्रमाण कमी करणे किंवा शिजवलेला कांदा घेणे चांगले.

Eating Onion

| sakal
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