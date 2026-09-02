प्रारुप मतदारयादीत नाव कसं तपासायचं? जाणून घ्या ८ सोप्या स्टेप्स

Shubham Banubakode
सगळ्यात आधी निवडणूक आयोगाची वेबसाईट ceo.maharashtra.gov.in उघडा आणि ECI Draft Electoral Roll 2026 पर्याय शोधा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
पोर्टल उघडल्यानंतर भाषा निवडा आणि राज्य म्हणून महाराष्ट्र सिलेक्ट करा. त्यानंतर मतदाराचं नाव शोधण्यासाठी पुढची प्रक्रिया सुरू करा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
EPIC नंबर, मतदाराचं नाव किंवा मोबाईल नंबर यापैकी उपलब्ध असलेली माहिती टाका. त्यानंतर स्क्रीनवरचा Captcha नीट भरा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
Search केल्यानंतर तुमचं नाव दिसतंय का ते पाहा. नावासोबत मतदार यादीतील इतर तपशीलही बरोबर आहेत का, हे तपासा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
नाव ऑनलाइन सापडलं नाही तर voters.eci.gov.in या वेबसाईटवर जा आणि ECI Download Electoral Roll पर्यायातून मतदार यादी तपासा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
महाराष्ट्र, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ निवडा. त्यानंतर तुमच्या मतदान केंद्राची संबंधित Part निवडून मतदार यादीची PDF डाउनलोड करा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
SIR 2026 ASDD List मध्ये जाऊन EPIC क्रमांकाने नाव शोधा. महाराष्ट्र, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघ निवडून मतदान केंद्रनिहाय यादीही पाहा.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
esakal
ASDD यादीत तुमचं नाव आढळल्यास ते का समाविष्ट करण्यात आलंय किंवा वगळण्याची कोणती श्रेणी आहे, हे तपासणं महत्त्वाचं आहे.
Check Name in Maharashtra Voter List 2026
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mughal
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