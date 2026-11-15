Betel Leaf After Meals : जेवणानंतर पान खाणे योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या ८ महत्त्वाच्या गोष्टी

Sandeep Shirguppe

पचनाला मदत होते?

विड्याचे पान चघळल्यामुळे लाळेचे स्रवण वाढते. मात्र पचन सुधारण्याचा ठोस पुरावा नाही.

Betel Leaf After Meals

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Sakal

तोंडाला ताजेपणा

पानातील नैसर्गिक सुगंधामुळे तोंडाला ताजेतवाने वाटू शकते.

Betel Leaf After Meals

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esakal

लाळेचे प्रमाण वाढते

पान चघळल्याने लाळेचे स्रवण वाढण्यास मदत होते.

Betel Leaf

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Sakal

तोंडाची दुर्गंधी कमी

वेलची आणि बडीशेप यांसोबत पान खाल्ल्यास तोंडाला सुगंध येतो.

Betel Leaf

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Sakal

सुपारी टाळणे आवश्यक

सुपारीच्या सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो.

Betel Leaf Benefits

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Sakal

तंबाखूयुक्त पान धोकादायक

तंबाखूच्या सेवनामुळे तोंडाचा आणि घशाचा कर्करोग होऊ शकतो.

Betel Leaf

| esakal

चुन्याचा अतिरेक नको

जास्त चुना वापरल्यास तोंडाच्या आतील त्वचेला त्रास होऊ शकतो.

Betel Leaf

| esakal

कोणते पान खावे?

तंबाखू आणि सुपारी नसलेले साधे विड्याचे पान निवडावे. मात्र ते खाणे आरोग्यासाठी आवश्यक नाही.

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