मासिक पाळीत लोणचं खावं की नाही?

Payal Naik

समज गैरसमज

मासिक पाळीबद्दल अनेक समज गैरसमज आहेत. स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान आजही अनेक नियम पाळावे लागतात.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

लोणचं खाऊ नये

त्यात मासिक पाळीच्या दिवसात लोणच्याच्या बरणीला हात लावू नये किंवा लोणचं खाऊ नये असे अनेक समज आहेत.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

वैज्ञानिक सत्य

मात्र यात कितपत तथ्य आहे? या गोष्टीचा आणि मासिक पाळीचा थेट काहीही संबंध नाही. यामागचं वैज्ञानिक सत्य वेगळं आहे.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

प्रमाण

तुम्ही मासिक पाळीत लोणचं खाऊ शकता. पण ते जास्त प्रमाणात खाणं टाळावं असं डॉक्टर सांगतात. त्यामागे कारण आहे.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

तथ्य नाही

लोणचं खाल्ल्याने पाळीचा रक्तस्राव थांबतो किंवा लोणच्याच्या बरणीतलं लोणचं खराब होतं यात तथ्य नाही.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

जास्तीचं मीठ

डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, लोणचं टाळण्यामागचं मुख्य कारण आहे जास्तीचं मीठ.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

त्रास

लोणच्यात मिठाचं प्रमाण खूप जास्त असतं. मासिक पाळीच्या काळात अनेक महिलांना शरीरात पाणी साचून राहणे आणि पोट फुगणे यासारखे त्रास होतात.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

समस्या

जास्त मीठ खाल्ल्यास ही समस्या आणखी वाढू शकते आणि क्रॅम्प्स देखील वाढू शकतात.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

मसालेदारपणा

यासोबतच मसालेदारपणा हे देखील लोणचं न खाण्याचं एक कारण आहे.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

पोटदुखी

लोणच्यामध्ये तिखट आणि गरम मसाले जास्त असतात. यामुळे काही महिलांना पचनाचे त्रास किंवा ऍसिडिटी होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे पोटदुखी वाढू शकते.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

कमी प्रमाण

जर तुम्हाला लोणचं खाण्याची तीव्र इच्छा होत असेल तर तुम्ही अतिशय कमी प्रमाणात लोणचं खाऊ शकता

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

पदार्थ

पण जर तुम्हाला पाळीदरम्यान सूज किंवा पोटदुखीचा त्रास जास्त होत असेल, तर लोणचं आणि इतर खारट व मसालेदार पदार्थ टाळावेत.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

मुख्य कारण

थोडक्यात सांगायचं तर, लोणचं खाल्लं म्हणून 'पाळी थांबत नाही', पण 'पोट दुखू शकतं' हे मुख्य कारण आहे.

EATING PICKLE DURING MENSTRUATION

|

ESAKAL

तेजश्री प्रधानला पहिल्यांदा प्रपोज कुणी केलेला माहितीये? स्वतः केलेला खुलासा

tejuTEJASHREE PRADHAN

|

esakal

येथे क्लिक करा