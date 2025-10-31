मासिक पाळीत लोणचं खावं की नाही?

Payal Naik
मासिक पाळीबद्दल अनेक समज गैरसमज आहेत. स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान आजही अनेक नियम पाळावे लागतात.
ESAKAL
त्यात मासिक पाळीच्या दिवसात लोणच्याच्या बरणीला हात लावू नये किंवा लोणचं खाऊ नये असे अनेक समज आहेत.
मात्र यात कितपत तथ्य आहे? या गोष्टीचा आणि मासिक पाळीचा थेट काहीही संबंध नाही. यामागचं वैज्ञानिक सत्य वेगळं आहे.
तुम्ही मासिक पाळीत लोणचं खाऊ शकता. पण ते जास्त प्रमाणात खाणं टाळावं असं डॉक्टर सांगतात. त्यामागे कारण आहे.
लोणचं खाल्ल्याने पाळीचा रक्तस्राव थांबतो किंवा लोणच्याच्या बरणीतलं लोणचं खराब होतं यात तथ्य नाही.
डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार, लोणचं टाळण्यामागचं मुख्य कारण आहे जास्तीचं मीठ.
लोणच्यात मिठाचं प्रमाण खूप जास्त असतं. मासिक पाळीच्या काळात अनेक महिलांना शरीरात पाणी साचून राहणे आणि पोट फुगणे यासारखे त्रास होतात.
जास्त मीठ खाल्ल्यास ही समस्या आणखी वाढू शकते आणि क्रॅम्प्स देखील वाढू शकतात.
यासोबतच मसालेदारपणा हे देखील लोणचं न खाण्याचं एक कारण आहे.
लोणच्यामध्ये तिखट आणि गरम मसाले जास्त असतात. यामुळे काही महिलांना पचनाचे त्रास किंवा ऍसिडिटी होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे पोटदुखी वाढू शकते.
जर तुम्हाला लोणचं खाण्याची तीव्र इच्छा होत असेल तर तुम्ही अतिशय कमी प्रमाणात लोणचं खाऊ शकता
पण जर तुम्हाला पाळीदरम्यान सूज किंवा पोटदुखीचा त्रास जास्त होत असेल, तर लोणचं आणि इतर खारट व मसालेदार पदार्थ टाळावेत.
थोडक्यात सांगायचं तर, लोणचं खाल्लं म्हणून 'पाळी थांबत नाही', पण 'पोट दुखू शकतं' हे मुख्य कारण आहे.
