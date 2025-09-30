तेजश्री प्रधानला पहिल्यांदा प्रपोज कुणी केलेला माहितीये? स्वतः केलेला खुलासा

Payal Naik
छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने मोठ्या पडद्यावरही आपली जादू दाखवलीये.
तेजश्रीने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलंय. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर तिने सिनेसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं.
तिला 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतून तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.
तेजश्रीने शशांक केतकर याच्याशी लग्नगाठ बांधली. मात्र एका वर्षात त्यांच्यात दुरावा आला आणि त्यांनी घटस्फोट घेतला.
मात्र शशांक नव्हता ज्याने तेजश्रीला पहिल्यांदा प्रपोज केलेला.
एका मुलाखतीत तेजश्रीने तिला पहिल्यांदा कुणी प्रपोज केलेलं हे सांगितलेलं.
तेजश्री म्हणालेली की ती तेव्हा लहान होती. अगदी ११ वीत असताना तेजश्रीला एका मुलाने प्रपोज केलेला.
कॉलेजमध्ये असताना तिला त्या मुलाने प्रपोज केलेलं. मात्र त्या मुलाला तिने नकार दिला.
तेजश्री सध्या झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत दिसतेय.
