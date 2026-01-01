हिवाळ्यात "Sweet Potatoes" खाल्यास शरीरात होतात 'हे' 6 बदल

Puja Bonkile

रताळे

रताळ्यामध्ये अनेक पोषक घटक असतात.

शरीरात बदल

रोज खाल्यास शरीरात कोणते बदल होतात हे जाणून घेऊया.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

रताळ्यामध्ये असलेले व्हिटॅमिन A आणि C मुळे सर्दी-खोकला टाळण्यास मदत होते.

पचनक्रिया सुधारते

यामध्ये फायबर भरपूर असल्याने बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.

शरीराला उष्णता

हिवाळ्यात शरीर आतून गरम ठेवण्यास रताळे मदत करतात.

ऊर्जा पातळी

नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्समुळे थकवा कमी होतो.

त्वचा निरोगी व चमकदार

अँटीऑक्सिडंट्समुळे त्वचेचा कोरडेपणा कमी होतो.

डोळ्यांचे आरोग्य

बीटा-कॅरोटीनमुळे दृष्टी सुधारण्यास मदत होते.

हृदयाचे आरोग्य

पोटॅशियममुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो.

वजन नियंत्रणात

पोट भरलेले राहिल्याने ओवरईटिंग टाळता येते.

सकाळी पोट साफ होत नाही? उठताच करा ‘हे’ 8 उपाय, लगेच मिळेल आराम

how to clean stomach in the morning naturally:

|

Sakal

आणखी वाचा