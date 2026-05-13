मे महिन्याचा तडाखा! उन्हाळ्यात 'या' भाज्या खाणे ठरू शकते त्रासदायक!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील आहाराचे महत्त्व

मे महिन्यातील वाढत्या उष्म्यामुळे शरीरात डिहायड्रेशनचा धोका असतो, त्यामुळे योग्य आहाराची निवड करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

मुळा आणि जड कंदमुळे टाळा

मुळ्यासारखी कंदमुळे पचायला जास्त वेळ घेतात, ज्यामुळे उन्हाळ्यात पचनसंस्थेवर ताण येऊ शकतो.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

काही पालेभाज्यांपासून राहा दूर

मोहरीची पाने (सरसो) यांसारख्या भाज्या हिवाळ्यासाठी फायदेशीर असल्या तरी उन्हाळ्यात त्या शरीरातील उष्णता वाढवू शकतात.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

फणस, आलं आणि लसणाचा मर्यादित वापर

फणस, आलं आणि लसूण यांमुळे पोटात गॅस होणे किंवा शरीर जड पडणे असे त्रास उद्भवू शकतात.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

शरीराला थंडावा देणाऱ्या भाज्या

उन्हाळ्यात दुधी भोपळा, दोडका, कारले आणि काकडी यांसारख्या जास्त पाणी असलेल्या भाज्यांचा आहारात समावेश करा.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

हलका आहार आणि पचनशक्ती

सहज पचणारी मोड आलेली कडधान्ये आणि हलक्या शिजवलेल्या पालेभाज्या इलेक्ट्रोलाइट्स भरून काढण्यास मदत करतात.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

उन्हाळ्यासाठी खास डाएट टिप्स

एकाच वेळी जास्त खाण्याऐवजी थोडे-थोडे अन्न खा आणि शरीरातील लोहाच्या शोषणासाठी जेवणात लिंबाचा वापर करा.

Vegetables to avoid in summer

|

Sakal

कुकरमध्ये भात शिजवण्याआधी जाणून घ्या आरोग्यासाठी तांदूळ भिजवण्यामागचे शास्त्र!

Healthy way to cook rice

|

Sakal

येथे क्लिक करा