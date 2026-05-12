कुकरमध्ये भात शिजवण्याआधी जाणून घ्या आरोग्यासाठी तांदूळ भिजवण्यामागचे शास्त्र!

Aarti Badade

'झटपट' भात आणि आरोग्याशी तडजोड

आजच्या धावपळीच्या जगात आपण थेट तांदूळ कुकरमध्ये लावतो, पण यामुळे आपण नकळत आपल्या आरोग्याशी तडजोड करत आहोत.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) राहतो नियंत्रित

तांदूळ भिजवून शिजवल्याने त्याचा 'जीआय' स्तर कमी होतो, ज्यामुळे रक्तातील साखर एकदम वाढत नाही; मधुमेह असलेल्यांसाठी हे अत्यंत फायदेशीर आहे.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

फायटिक ॲसिडचा अडथळा दूर होतो

तांदळात नैसर्गिकरित्या असलेले 'फायटिक ॲसिड' शरीराला लोह आणि कॅल्शियम शोषण्यापासून रोखते; भिजवल्यामुळे हे ॲसिड कमी होते.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

आर्सेनिकसारख्या विषारी घटकांपासून बचाव

संशोधनानुसार तांदळात आर्सेनिकसारखे जड धातू असू शकतात; तांदूळ नीट धुवून भिजवून ठेवल्यास हे विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

पचनासाठी हलका आणि पोषक भात

तांदूळ भिजवल्याने त्यातील कर्बोदके साध्या रूपात मोडली जातात, परिणामी असा भात पचायला हलका होतो आणि अपचनाचा त्रास होत नाही.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

खनिजांचे पूर्ण शोषण

जेव्हा फायटिक ॲसिड निघून जाते, तेव्हा तांदळातील झिंक, लोह आणि कॅल्शियम यांसारखी खनिजे आपल्या शरीराला पूर्णपणे मिळतात.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

आरोग्यदायी सवय आजच लावून घ्या

कुठल्याही कुकरमध्ये भात शिजवण्यापूर्वी किमान १५ ते ३० मिनिटे तांदूळ भिजत ठेवा; हा छोटा बदल तुम्हाला भविष्यातील आजारांपासून वाचवू शकतो.

Healthy way to cook rice

|

Sakal

'प्री-डायबिटीज'ची 'ही' लक्षणं ओळखण्यात चूक करू नका!

Pre-Diabetes Warning signs

|

Sakal

येथे क्लिक करा