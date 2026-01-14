हिवाळ्यात तिळगूळ खाणे आरोग्यासाठी वरदान; पण तज्ज्ञांचा हा इशारा दुर्लक्षित करू नका

मकर संक्रांती आणि तिळगूळ

मकर संक्रांती हा शेतीशी जोडलेला सण असून या दिवशी तिळगूळ खाण्याची परंपरा आहे.

Tilgul Health Benefits in Winter

तिळ आणि गुळाचं महत्त्व

तीळ हे तेलबिया पीक असून त्यातून दाट ऊर्जा मिळते, तर गूळ तात्काळ ऊर्जा देतो.

Importance of Til-Gul

पूर्वीची जीवनशैली

पूर्वी लोकांचे जीवन कष्टाचे होते, त्यामुळे शरीराला जास्त उर्जेची गरज भासत असे.

Old Lifestyle 

हिवाळ्यासाठी उपयुक्त अन्न

थंडीच्या दिवसांत काम जास्त असल्याने तिळगूळ हा व्यवहार्य आणि पोषक पर्याय होता.

Beneficiary Food for Winter

आजची जीवनशैली

आजचे आयुष्य अधिक आरामदायी आहे; शारीरिक हालचाल तुलनेने कमी आहे.

Today's Lifestyle 

जास्त खाल्ल्यास वजन वाढू शकते

तिळगूळ जास्त प्रमाणात आणि रोज खाल्ल्यास वजन २–३ किलोने वाढू शकते.

Overeating May Cause Weight Gain

किती आणि कसा खायचा?

दिवसातून एक छोटा तिळगुळाचा लाडू पुरेसा आहे; प्रमाण पाळणं महत्त्वाचं आहे.

How to Eat

