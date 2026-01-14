संक्रांतीच्या दिवशी गर्भवती स्त्रिया ओटी का भरत नाहीत?

गर्भवती स्त्रीची ओटी

महाराष्ट्रातील परंपरेनुसार ओटी भरणे हे स्त्रीच्या आयुष्यातील पूर्णत्व, समृद्धी आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. गर्भवती स्त्रीच्या पोटी बाळ असल्यामुळे तिची ओटी आधीच भरलेली असते.

संक्रांतीला ओटी का टाळावी?

मकर संक्रांतीच्या दिवशी ओटी भरणे हे फक्त सौभाग्यवती स्त्रियांसाठी असते. गर्भावस्था ही एक अपूर्ण आणि वेगळी अवस्था मानली जाते, त्यामुळे गर्भवती स्त्रीने ओटी भरू नये.

भीती नाही, काळजी आहे

परंपरेनुसार हा नियम आई आणि बाळाच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. गर्भवती महिलेला स्वतःची किंवा इतरांची ओटी भरण्याची आवश्यकता नाही.

शारीरिक कारण

संक्रांतीच्या ओटीत तीळ, ऊस, जड धान्य आणि नारळ ठेवले जातात. गर्भवतीसाठी हे वजनदार आणि पोटावर दाब देणारे ठरू शकते. म्हणून ओटी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

वाण देणे-घेणे

गर्भवती स्त्री ओटीत वाण न घेता हातात घेऊ शकते. वाण हातात देऊन शुभेच्छा द्याव्यात.
विधी टाळूनही सहभाग आणि सन्मान राहतो.

हा नियम सक्तीचा आहे का?

नाही. हा नियम श्रद्धा आणि परंपरेवर आधारित आहे. आज काही कुटुंबे याचे पालन करतात, काही ठिकाणी फक्त हळदीकुंकू घेतले जाते, तर काही ठिकाणी हे पूर्णपणे टाळले जाते.

निष्कर्ष

ओटी भरणे न करणे हे अपशकुन नाही. ही गर्भवती महिलेला संरक्षण, विश्रांती आणि विशेष सन्मान देण्याची परंपरा आहे.

