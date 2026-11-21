Aarti Badade
डिंक, तूप, गूळ आणि सुकामेवा यांपासून बनवलेला एक लाडू शरीराला कॅलरीज आणि ऊर्जा देण्यास मदत करतो.
edible gum ladoo
Sakal
डिंकाचा लाडू पौष्टिक आणि ऊर्जायुक्त असल्याने थंडीच्या दिवसांत आहारात त्याचा समावेश केला जातो.
edible gum ladoo
Sakal
डिंकाच्या लाडवातील सुकामेवा आणि इतर घटकांमधून कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यांसारखी खनिजे मिळू शकतात.
edible gum ladoo
Sakal
लाडवातील सुकामेव्यामुळे फायबर मिळते, तर तूप काही लोकांना मलविसर्जन सुलभ होण्यास मदत करू शकते.
edible gum ladoo
Sakal
गूळ, खारीक आणि सुकामेवा यांमधील लोह, झिंक व अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला आवश्यक पोषक घटक देतात.
edible gum ladoo
Sakal
डिंकाचा लाडू कॅलरीज आणि साखरेने समृद्ध असल्याने जास्त खाल्ल्यास वजन वाढण्याची किंवा रक्तातील साखर वाढण्याची शक्यता असते.
edible gum ladoo
Sakal
लाडू पचायला जड वाटत असल्यास प्रमाण कमी ठेवा आणि मधुमेह किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
edible gum ladoo
Sakal
lohagad
Sakal