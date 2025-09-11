मूड स्विंग्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घरगुती रामबाण उपाय

Aarti Badade

संतुलित आहार

फळे, भाज्या, नट्स आणि ओमेगा-३ युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा.

हर्बल चहा व पूरक आहार

ग्रीन टी, कॅमोमाइल टी, अश्वगंधा आणि ब्राह्मी मानसिक स्थिरता वाढवतात.

पुरेशी झोप

रोज ७-८ तासांची शांत झोप घ्या आणि झोपेच्या वेळेचे पालन करा.

योग व ध्यान

मानसिक तणाव कमी करून भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियमित सराव करा.

अरोमाथेरपी

लॅव्हेंडर, पेपरमिंट, रोझमेरी ऑइल्स मन शांत ठेवतात.

नियमित व्यायाम

चालणे, सायकलिंग, नृत्य यामुळे एंडॉर्फिन स्रवतो आणि मूड सुधारतो.

स्ट्रेस मॅनेजमेंट

जर्नलिंग, संगीत, कला यासारख्या आवडत्या गोष्टी करा.

सुपरफूड आणि सप्लिमेंट्स

विटॅमिन B12, मॅग्नेशियम, झिंक आणि प्रोटीन मानसिक आरोग्यास उपयुक्त.

