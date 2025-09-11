मूड स्विंग्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घरगुती रामबाण उपाय

Aarti Badade
फळे, भाज्या, नट्स आणि ओमेगा-३ युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
ग्रीन टी, कॅमोमाइल टी, अश्वगंधा आणि ब्राह्मी मानसिक स्थिरता वाढवतात.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
रोज ७-८ तासांची शांत झोप घ्या आणि झोपेच्या वेळेचे पालन करा.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
मानसिक तणाव कमी करून भावनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियमित सराव करा.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
लॅव्हेंडर, पेपरमिंट, रोझमेरी ऑइल्स मन शांत ठेवतात.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
चालणे, सायकलिंग, नृत्य यामुळे एंडॉर्फिन स्रवतो आणि मूड सुधारतो.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
जर्नलिंग, संगीत, कला यासारख्या आवडत्या गोष्टी करा.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
विटॅमिन B12, मॅग्नेशियम, झिंक आणि प्रोटीन मानसिक आरोग्यास उपयुक्त.
Simple Tips for Mood Swings
Sakal
Cauliflower side effects
Sakal