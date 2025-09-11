थायरॉईड रुग्णांसाठी फुलकोबी खाणं योग्य की अयोग्य?

फुलकोबीमध्ये असलेले सल्फर संयुगे

फुलकोबीमध्ये सल्फरयुक्त घटक असतात जे गॅस व पोटफुगी निर्माण करू शकतात.

अपचनाची समस्या होण्याचा धोका

जड पचणाऱ्या भाज्यांपैकी एक असल्याने काही जणांना अपचन होऊ शकतं.

अर्धवट शिजलेली फुलकोबी – मुख्य कारण

फुलकोबी नीट शिजवली नाही तर ती पचनास अडचणी निर्माण करते.

कच्ची फुलकोबी टाळा

कच्ची किंवा फार थोडी उकडलेली फुलकोबी पोटात गॅस तयार करते.

फोडणीतील जास्त तेल-मसाला = पचन बिघडवतो

तूप, तेल व मसालेयुक्त फोडणी पचनावर ताण आणते.

थायरॉईड असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी

फुलकोबीतील काही घटक थायरॉईडच्या कार्यावर परिणाम करू शकतात.

एकत्र अनेक भाज्या खाल्ल्यास गॅस वाढू शकतो

फुलकोबीसोबत पचायला कठीण अशा इतर भाज्या खाल्ल्यास त्रास होतो.

उपाय – सुजण्यापासून वाचण्यासाठी काय करावं?

हिंग, जिरं आणि सैंधव मीठ घालून फुलकोबी शिजवणं फायदेशीर ठरतं.

