अल्सरच्या त्रासातून सुटका देणारे 5 प्रभावी उपाय

Aarti Badade

अल्सर

तुम्हाला तोंडाच्या अल्सरचा त्रास आहे का? हे ५ प्रभावी घरगुती उपाय वापरून बघा!

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

अल्सर होण्याची कारणं

शरीरातील उष्णता,व्हिटॅमिनची कमतरता,मसालेदार अन्न,ताण

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

थंड दूध

थंड दूध प्या आणि गुळण्या करा. अल्सरची जळजळ कमी होते आणि बरे होण्यास गती मिळते.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

पदार्थ

थंड परिणाम देणारे पदार्थ काकडी, खसखस आणि टरबूज खा. अल्सरमुळे होणारी वेदना कमी होते.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

मध

अल्सरवर मध लावा. सूज कमी होते आणि जखम लवकर भरते.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

मीठाचं पाणी

मीठाच्या पाण्याने गुळण्या करा.
संसर्ग कमी होतो आणि अल्सर लवकर बरे होतात.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

पौष्टिक आहार

हलके आणि पौष्टिक अन्न खा.
मसालेदार आणि गरम पदार्थ टाळा.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

काळजी घ्या!

घरगुती उपाय उपयुक्त असले तरी, गंभीर त्रास झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

Best Home Remedies for Mouth Ulcers | Sakal

कमकुवत हाडांना मजबूत अन् व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करतात 'हे' हेल्दी फूड्स

Best Vegetarian Sources of Vitamin D for Stronger Healthier Bones | Sakal
येथे क्लिक करा