वाचलं लक्षात राहत नाही? 'या' मेमरी बूस्ट टिप्स रोज फॉलो करा

Monika Shinde
अनेक विद्यार्थ्यांना एकसारखीच समस्या असते. वाचलेलं लक्षात राहत नाही. अभ्यास केल्यानंतरही परीक्षेत माहिती आठवत नसल्यामुळे प्रश्नांची उत्तरे लिहिता येत नाहीत, आणि त्याचा थेट परिणाम गुणांवर होतो.
जर तुमची मुलं याच समस्येने त्रस्त असतील, तर त्यांना ही मेमरी बूस्ट टिप्स नक्की फॉलो करण्यास सांगा.
एकाच वेळी मोठा अभ्यासक्रम लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका. माहितीच्या लहान भागांचा सराव केल्याने ते लक्षात ठेवणे सोपे होते.
अभ्यास करताना, शब्दांसह चित्राची कल्पना करा. दृश्य स्वरूपात साठवलेली माहिती दीर्घकाळ लक्षात राहते.
एकाच दिवशी सर्व पाठांतर करू नका, नियमित अंतराने पाठांतर करा (१ दिवस, ३ दिवस, ७ दिवस). किंवा या पद्धतीमुळे माहिती बराच काळ लक्षात राहते.
नवीन शिकलेली माहिती आधीच्या अनुभवांशी किंवा माहितीसोबत जोडा. असे केल्याने मेंदूला त्याचा अर्थ समजतो आणि विसरण्याची शक्यता कमी होते.
फक्त वाचण्याऐवजी, पुस्तक बंद करा आणि स्वतःला प्रश्न विचारा. तुम्हाला काय आठवते ते तपासण्यात अधिक सक्रिय रहा.
कठीण माहिती लक्षात ठेवण्यासाठी, संगीत श्लेष किंवा साधे शब्द वापरा. अशा टिप्स स्मरणशक्ती मजबूत करतात.
अभ्यास करताना मोबाईल, टीव्ही किंवा इतर लक्ष विचलित करणाऱ्या गोष्टी दूर ठेवा
तुम्ही जे शिकलात ते मित्रांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना समजावून सांगा. शिकवताना स्वतःचे ज्ञान अधिक स्पष्ट आणि ठाम होते.