रोज रात्री बीअर पिऊन झोपल्याने मेंदूपासून यकृतापर्यंत नक्की काय बदल होतात?

Aarti Badade

बीअर आणि रिलॅक्सिंग सवय

अनेकांसाठी बीअर हा इतर मद्याच्या तुलनेत सुरक्षित पर्याय वाटतो, पण रोजची ही सवय तुमच्या शरीराच्या अंतर्गत सिस्टीममध्ये मोठे बदल घडवून आणते.

वजन वाढणे आणि 'फॅट बर्निंग' थांबणे

एका बीअरमध्ये सुमारे १५० कॅलरीज असतात; बीअर पिल्यावर शरीर चरबी जाळण्याऐवजी आधी अल्कोहोल पचवण्याला प्राधान्य देते, ज्यामुळे वजन झपाट्याने वाढते.

किडनीवर पडणारा अतिरिक्त ताण

बीअरमुळे लघवीचे प्रमाण वाढते (Diuretic effect), ज्यामुळे शरीरातील पाणी कमी होऊन डिहायड्रेशन होते आणि किडनीच्या गाळण प्रक्रियेवर ताण येतो.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी

काही जण बीअर हृदयासाठी चांगली मानतात, पण रोजच्या मद्यपानामुळे रक्तदाब (Hypertension), स्ट्रोक आणि हार्ट फेल्युअरचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

कॅन्सरचा धोका विसरू नका

तज्ज्ञांच्या मते, अल्कोहोलची कोणतीही पातळी पूर्णपणे सुरक्षित नाही; रोजच्या सेवनामुळे तोंड, घसा आणि यकृताच्या कॅन्सरचा धोका बळावतो.

झोपेची गुणवत्ता आणि मेंदूवर परिणाम

बीअरमुळे सुरुवातीला झोप येत असल्यासारखे वाटले तरी, त्यामुळे झोपेची गुणवत्ता ९% ने खालावते; परिणामी दुसऱ्या दिवशी थकवा आणि चिडचिड जाणवते.

यकृत आणि पचन संस्थेचे नुकसान

सततच्या मद्यपानामुळे यकृतावर ताण येतो, ज्यातून फॅटी लिव्हर आणि पुढे लिव्हर सिरोसिससारखे जीवघेणे आजार उद्भवू शकतात.

