रात्री झोपायच्या आधी दात घासणे का आवश्यक आहे?

आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने आपण संतुलित आहार घेतो. परंतु केवळ आहार संतुलित असणे पुरेसे नाही. अन्नाचा मार्ग स्वच्छ असणे देखील आवश्यक आहे.
Oral Health
सकाळच्या वेळी दात घासण्यापेक्षा रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Brushing Teeth at Night
जेवण झाल्यानंतर दात स्वच्छ न केल्यास काही अन्नाचे तुकडे दातांवर चिकटून राहतात, जरी तोंड धुतले तरी.
Remainings of Food After Eating
तोंडात नैसर्गिकरीत्या जंतू असतात. रात्री जेवणानंतर दात स्वच्छ केले नाहीत तर या जंतूंसाठी वाढण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण होते.
Germs Create Acid
रात्री आपण झोपायला गेल्यावर, जीवाणू अन्नकणांवर कार्य करतात आणि हळूहळू आम्ल तयार करतात.
Effects of Natural Mouth Germs
हळूहळू तयार होणारे आम्ल दातांच्या एनॅमल आणि डेंटिनवर प्रभाव टाकतात.
Effect on Teeth Enamal
या प्रक्रियेमुळे बराच काळ गेल्यानंतर दातांमध्ये पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासणे महत्त्वाचे असते.
Cavity
