एक दिवस झोप घेतली नाही तर शरीरावर काय परिणाम होऊ शकतात?

Monika Shinde

एक दिवस झोप

पुरेशी झोप न मिळाल्यास शरीरावर अनेक नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. एक दिवस झोप न घेतल्यास शरीरात विविध बदल दिसून येतात.

आजारी पडू शकतात

जर तुमची झोप अपुरी असेल, तर शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते. त्यामुळे सर्दी, ताप यांसारख्या आजारांना तुम्ही लवकर बळी पडू शकता.

हृदयासंबंधी समस्या

दररोज पाच तासांपेक्षा कमी किंवा नऊ तासांपेक्षा जास्त झोप घेणे टाळावे. झोपेचे दोन्ही टोकाचे प्रकार हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकतात.

स्मरणशक्तीवर परिणाम

झोप पूर्ण न झाल्यास विसराळूपणा वाढतो. शिकण्याची आणि गोष्टी लक्षात ठेवण्याची क्षमता कमी होते.

वजन वाढण्याची शक्यता

हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण दररोज पाच तासांपेक्षा कमी झोप घेतल्यास वजन वाढण्याची शक्यता जास्त असते, नियमित झोपेचा वेळ असलेल्या लोकांच्या तुलनेत.

त्वचेच्या समस्या

कमी झोप घेणाऱ्या व्यक्तींमध्ये सुरकुत्या, त्वचेचा रंग असमान होणे तसेच इतर त्वचेच्या समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येतात

