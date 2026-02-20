काय सतत नवऱ्याला भुर्जी देताय; असा बनवा चटपटा अंडा 'घोटाळा'!

Aarti Badade
नेहमीची भुर्जी किंवा ऑम्लेट खाऊन कंटाळा आला असेल, तर पुण्यातील वसुंधरा पाटुकले यांनी सांगितलेला हा 'अंडा घोटाळा' नक्की ट्राय करा.
यासाठी अंडी, तेल, बटर, जिरे, कांदा, टोमॅटो, आलं-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि घरातील नियमित मसाले तयार ठेवावेत.
सुरुवातीला अंडी उकडून त्यांची टरफले काढून घ्यावीत आणि किसणीच्या साह्याने ती सर्व अंडी बारीक किसून एका बाजूला ठेवावीत.
कढईत तेल आणि बटर गरम करून त्यात जिरे, कांदा, हिरवी मिरची आणि आलं-लसूण पेस्ट घालून कांदा गुलाबी होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यावा.
परतलेल्या कांद्यात टोमॅटो, हळद, गरम मसाला आणि काळी मिरी पूड घालून थोडे पाणी टाकावे, जेणेकरून मसाला जळणार नाही आणि छान शिजेल.
मसाल्यात किसलेली अंडी आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करावे, त्यानंतर त्यात वेगळे बनवलेले एक 'अंडा हाफ फ्राय' टाकून ५ मिनिटे मंद आचेवर शिजवावे.
तयार झालेला हा गरमागरम 'अंडा घोटाळा' प्लेटमध्ये काढून त्यावर पुन्हा एक हाफ फ्राय आणि कोथिंबीर टाकून पावासोबत सर्व्ह करा.
