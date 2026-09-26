PCOS चा मधुमेहाशी काय संबंध?

Aarti Badade
PCOS म्हणजे फक्त अनियमित मासिक पाळी, मुरूम किंवा चेहऱ्यावर जास्त केस येणे नाही. या स्थितीचा शरीरातील चयापचयावरही परिणाम होऊ शकतो.
PCOS and diabetes
Sakal
PCOS असलेल्या महिलांमध्ये प्रीडायबेटीस आणि टाइप-2 मधुमेहाचा धोका तुलनेने वाढू शकतो. मात्र, PCOS आहे म्हणजे मधुमेह होणारच असे नाही.
PCOS and diabetes
Sakal
PCOSमध्ये शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नसल्यास रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यासाठी शरीराला अधिक इन्सुलिन तयार करावे लागू शकते.
PCOS and diabetes
Sakal
PCOSसोबत जास्त वजन, पोटाभोवतीची चरबी, बैठी जीवनशैली, कौटुंबिक इतिहास आणि उच्च रक्तदाब यांसारखे घटक मधुमेहाचा धोका वाढवू शकतात. मात्र, कमी वजनाच्या महिलांमध्येही धोका पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
PCOS and diabetes
Sakal
मधुमेह सुरुवातीला कोणतीही स्पष्ट लक्षणे न देता विकसित होऊ शकतो. त्यामुळे PCOSचे निदान झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने रक्तातील साखरेची तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरते.
PCOS and diabetes
Sakal
OGTT, फास्टिंग ब्लड शुगर आणि HbA1c यांसारख्या तपासण्यांद्वारे रक्तातील साखरेची स्थिती तपासता येते. कोणती चाचणी आवश्यक आहे, हे डॉक्टर महिलेच्या परिस्थितीनुसार ठरवतात.
PCOS and diabetes
Sakal
नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि साखरयुक्त व अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ मर्यादित ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. PCOS असल्यास नियमित तपासणी आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
PCOS and diabetes
Sakal
Glowing Skin Face Pack
Sakal