अंड्याचा शाकशुका कसा बनवायचा? जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Apurva Kulkarni
अनेकांना अंड्याचे पदार्थ खाण्याची आवड असते. पण तुम्ही कधी अंड्याचा शाकशुका खाल्लाय का? जाणून घ्या रेसिपी...
SHAKSHUKA RECIPE
esakal
अंडी, टोमॅटो प्युरी, कांदा, शिमला मिरची, आलं-लसून पेस्ट, तेल, तिखट, मसाले, मीठ, साखर, कोथिंबीर, चीज
SHAKSHUKA INGREDIENTS
esakal
सुरुवातीला एका मोठ्या कढईत तेल गरम करा. त्यात आलं-लसूण पेस्ट परतून घ्या. नंतर कांदा टाकून लाल होऊ द्या.
EGG BREAKFAST IDEAS
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त्यात बारीक चिरलेली शिमला मिरची घालून ३ मिनिटं परतून घ्या. नंतर हळद, लाल तीखट, मीठ घालून मिस्क करा.
SPICY EGG RECIPE
esakal
त्यात टोमॅटो प्युरी, आणि किंचित साखर घाला (साखऱ एच्छिक आहे) सर्व मिश्रण एकत्र करून थोडं पाणी टाकून मंद आचेवर ५ ते १० मिनिटं शिजवून घ्या.
TOMATO EGG RECIP
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जेव्हा शिजल्यावर, घट्ट झाल्यावर त्यात ३ ते ४ छोटो खड्डे तयार करून घ्या. त्या जागेत थोडासा चीज टाका. त्यावर एक-एक करून अंड काळजीपूर्वक फोडून सोडा.
EGGS IN TOMATO SAUCE
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पॅनवर झाकण ठेवून मंद आजेवर ५ ते ८ मिनिटं अंड्याचा पांढरा भाग होईपर्यंत पुर्णपणे वाफवून घ्या.
HOMEMADE SHAKSHUKA
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त्यानंतर वरून थोडी कोथिंबीर, काळी मिरी पूड आणि तिखट भुरभरून खायला द्या. तयार आहे 'अंड्याचा शाकशुका'
HOW TO MAKE SHAKSHUKA
esakal
TRADITIONAL MAHARASHTRIAN FOOD
esakal