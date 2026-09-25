अंड्याचा पिवळा बलक खाणे हार्टसाठी घातक?

Aarti Badade

अंड्याचा पिवळा बलक

पिवळा बलक खाल्ल्याने लगेच हार्ट अटॅक येतो, असे म्हणणे योग्य नाही. मात्र, अंड्याचे सेवन आणि एकूण आहार यांचा आरोग्यावर परिणाम होतो.

पिवळ्या बलकात असते भरपूर कोलेस्ट्रॉल!

एका मोठ्या अंड्याच्या पिवळ्या बलकात सुमारे २०० मिलीग्रॅम आहारातील कोलेस्ट्रॉल असते. त्यामुळे त्याचे सेवन किती करावे, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.

अंडे पूर्णपणे आरोग्यासाठी वाईट नाही!

अंड्यात प्रोटीनसोबत कोलीन, विविध जीवनसत्त्वे आणि डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ल्युटीनसारखे पोषक घटक असतात.

दररोज एक पूर्ण अंडे खाऊ शकतो का?

निरोगी व्यक्ती संतुलित आहाराचा भाग म्हणून दररोज एक पूर्ण अंडे खाऊ शकते. मात्र, प्रत्येकाची आरोग्यस्थिती आणि आहाराच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात.

उकडलेले अंडे खाणे ठरू शकते फायदेशीर!

उकडलेले किंवा कमी तेलात शिजवलेले अंडे खाल्ल्यास अतिरिक्त तेल आणि सॅच्युरेटेड फॅटचे सेवन कमी ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

मधुमेह किंवा हृदयविकार असल्यास काळजी घ्या!

मधुमेह, वाढलेले कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास अंड्याचे प्रमाण डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठरवणे योग्य ठरते.

अंड्याचा बलक खावा की टाळावा?

पिवळा बलक पूर्णपणे टाळण्याची गरज प्रत्येकाला नसते. मात्र, आहारातील कोलेस्ट्रॉल, सॅच्युरेटेड फॅट आणि एकूण आरोग्य लक्षात घेऊन सेवन करावे. ही सामान्य माहिती असून वैयक्तिक सल्ल्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

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