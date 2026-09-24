रोजची शेवग्याची भाजी नको! मग बनवा झटपट अन् चविष्ट शेवग्याची कढी

Aarti Badade

शेवग्याची कढी

शेवग्याच्या शेंगांपासून अगदी सोप्या पद्धतीने चविष्ट कढी तयार करता येते.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

कढीसाठी लागणारे साहित्य

कोवळ्या शेवग्याच्या शेंगा, तूप, दोन कप ताक, दोन चमचे बेसन, कैरीचा कीस, मीठ, मिरची, कढीपत्ता, आलं-लसूण पेस्ट, लसूण, जिरे, मोहरी, हळद आणि हिंग घ्या.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

शेवग्याच्या शेंगा आधी उकळा

साल काढलेल्या शेंगा गरम पाण्यात कैरीचा कीस आणि थोडे मीठ घालून उकळून घ्या.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

कढीचे मिश्रण तयार करा

ताकात आलं पेस्ट, जिरेपूड, हळद आणि बेसन घालून रवीने मिश्रण चांगले घुसळून घ्या.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

फोडणीला द्या तुपाचा स्वाद

कढईत तूप गरम करून त्यात जिरे, मोहरी, मिरची, कढीपत्ता, लसूण आणि हिंग घालून फोडणी तयार करा.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

ताक आणि शेवग्याच्या शेंगा घाला

फोडणीत तयार केलेले ताक आणि थोडे पाणी घालून उकळी आणा, त्यानंतर उकडलेल्या शेवग्याच्या शेंगा मिसळा.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

गरमागरम कढी सर्व्ह करा

कढीला छान उकळी आल्यावर कोथिंबीर घालून गरमागरम शेवग्याच्या शेंगांची कढी सर्व्ह करा.

Drumstick Kadhi Recipe

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Sakal

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Sakal

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