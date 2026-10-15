How Long Does a Horse Live? घोडा नेमका किती वर्षे जगतो? घोड्याचे आयुष्य वाढवण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या सविस्तर

बाळकृष्ण मधाळे
घोडा हा सुंदर, चपळ आणि शक्तिशाली प्राण्यांपैकी एक आहे. त्याची ताकद, वेग आणि बुद्धिमत्ता यामुळे तो माणसाचा विश्वासू साथीदार मानला जातो; पण घोड्याचे सरासरी आयुष्य किती असते, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
How long does a horse live on average
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एक निरोगी आणि पाळीव घोडा साधारणपणे २५ ते ३० वर्षे जगू शकतो. मात्र, घोड्याची जात, आरोग्य, आहार आणि त्याला मिळणारी काळजी यानुसार त्याच्या आयुष्यात फरक पडू शकतो.
How long does a horse live on average
esakal
योग्य आहार, नियमित आरोग्य तपासणी आणि चांगली देखभाल मिळाल्यास काही घोडे ३० वर्षांपेक्षाही जास्त काळ जगू शकतात. घोड्याच्या दीर्घायुष्यासाठी त्याच्या आरोग्याकडे लहानपणापासून लक्ष देणे महत्त्वाचे असते.
How long does a horse live on average
esakal
घोड्याचे आयुष्य त्याची जात, आनुवंशिक गुणधर्म, आहार, राहण्याची जागा आणि दैनंदिन देखभाल यांवर अवलंबून असते. स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणामुळे घोड्याला निरोगी राहण्यास मदत होते.
How long does a horse live on average
esakal
घोड्याला नियमित हालचाल आणि योग्य व्यायाम मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याचे स्नायू सक्रिय राहण्यास आणि शारीरिक तंदुरुस्ती टिकवण्यास मदत होते. व्यायामाचे प्रमाण घोड्याचे वय आणि आरोग्यानुसार ठरवावे.
How long does a horse live on average
esakal
घोड्याला पौष्टिक चारा, योग्य प्रमाणात संतुलित आहार आणि नेहमी स्वच्छ पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्याच्या वय, वजन आणि कामाच्या स्वरूपानुसार आहारात बदल करणे फायदेशीर ठरते.
How long does a horse live on average
esakal
घोड्याच्या दातांचे आरोग्य त्याच्या खाण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करते. दातांमध्ये समस्या असल्यास चारा चावण्यास त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे वेळोवेळी दातांची तपासणी करून आवश्यक उपचार पशुवैद्याच्या सल्ल्याने करावेत.
How long does a horse live on average
esakal
घोड्याचे आयुष्य निरोगी आणि आनंदी ठेवण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी, योग्य आहार, व्यायाम, स्वच्छ निवारा आणि दातांची निगा महत्त्वाची आहे. वेळेवर काळजी घेतल्यास घोड्याच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ शकते.
How long does a horse live on average
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What Is the Average Owl Lifespan?
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