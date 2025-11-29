शनिच्या मार्गात बदल, नोकरी अन् व्यवसायात समस्याला द्यावे लागेल तोंड

Puja Bonkile
शनिच्या प्रत्येक गतीनंतर त्यांची ऊर्जा स्थिर आणि मजबूत झाली आहे.
हा काळ सर्व राशीच्या लोकांना आराम देणार नाही.
खरंतर २६ जुलै २०२६ पर्यंत शनि थेट स्थितीत राहील. या काळात काही राशींसाठी कामात अडथळे येतील.
याचा पुढील राशींवर परिणाम होईल.
शनीच्या थेट हालचालीमुळे मेष राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. करिअरमध्ये काही अडचणी येतील.
कुंभ राशीचा कठीण काळ येईल. व्यवसायात मंदी येऊ शकते.
या राशीच्या लोकांवर कामाचा ताण आरोग्यावर परिणाम करु शकतो.कोणते उपक्रम कारळजीपूर्वक सुरु करावे.
