शनिच्या मार्गात बदल, नोकरी अन् व्यवसायात समस्याला द्यावे लागेल तोंड

शनिची गती

शनिच्या प्रत्येक गतीनंतर त्यांची ऊर्जा स्थिर आणि मजबूत झाली आहे.

१२ राशी

हा काळ सर्व राशीच्या लोकांना आराम देणार नाही.

२६ जुलै २०२६

खरंतर २६ जुलै २०२६ पर्यंत शनि थेट स्थितीत राहील. या काळात काही राशींसाठी कामात अडथळे येतील.

काय परिणाम

याचा पुढील राशींवर परिणाम होईल.

मेष

शनीच्या थेट हालचालीमुळे मेष राशीच्या लोकांच्या समस्या वाढू शकतात. करिअरमध्ये काही अडचणी येतील.

कुंभ

कुंभ राशीचा कठीण काळ येईल. व्यवसायात मंदी येऊ शकते.

मीन

या राशीच्या लोकांवर कामाचा ताण आरोग्यावर परिणाम करु शकतो.कोणते उपक्रम कारळजीपूर्वक सुरु करावे.

