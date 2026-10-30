Egyptian Mummies : प्राचीन इजिप्तचे अद्भूत तंत्रज्ञान! मृतदेह सडू नये म्हणून वापरले जायचे 'हे' खास मीठ; 'लिनन' कापडाचाही केला जायचा वापर

बाळकृष्ण मधाळे
प्राचीन इजिप्तमधील पिरॅमिडमध्ये हजारो वर्षांपूर्वीचे मृतदेह आजही सुरक्षित आढळतात. यामागे ममी तयार करण्याचे खास तंत्र होते.
Egyptian Mummies
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मृत्यूनंतरही शरीर टिकून राहावे, अशी इजिप्शियन लोकांची श्रद्धा होती. त्यामुळे मृतदेह जतन करण्यासाठी ममी बनवल्या जात.
Egyptian Mummies
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मृतदेह कुजू नये म्हणून सर्वप्रथम शरीरातील ओलावा काढून टाकला जात असे. यामुळे विघटनाची प्रक्रिया मंदावत असे.
Egyptian Mummies
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मेंदू आणि काही अंतर्गत अवयव बाहेर काढले जात. यकृत, फुफ्फुसे, पोट आणि आतडी विशेष भांड्यांमध्ये जतन केली जात.
Egyptian Mummies
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मृतदेह कोरडा करण्यासाठी नॅट्रॉन या नैसर्गिक मिठाचा वापर केला जात असे. साधारण ४० दिवस ही प्रक्रिया चालत असे.
Egyptian Mummies
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शरीर कोरडे झाल्यानंतर त्यावर राळ आणि तेल लावले जात असे. त्यानंतर लिननच्या पट्ट्यांनी मृतदेह गुंडाळला जात असे.
Egyptian Mummies
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पिरॅमिडमधील कोरडे वातावरण आणि बाह्य घटकांपासून मिळणारे संरक्षण यामुळे ममी दीर्घकाळ टिकण्यास मदत झाली.
Egyptian Mummies
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हजारो वर्षांपूर्वीचे हे प्रगत जतन तंत्र आजही संशोधकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. प्राचीन इजिप्शियन लोकांचे ज्ञान खरोखरच थक्क करणारे होते!
Egyptian Mummies
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How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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