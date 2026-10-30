Egyptian Mummies : प्राचीन इजिप्तचे अद्भूत तंत्रज्ञान! मृतदेह सडू नये म्हणून वापरले जायचे 'हे' खास मीठ; 'लिनन' कापडाचाही केला जायचा वापर

बाळकृष्ण मधाळे

हजारो वर्षे ममी सुरक्षित कशा?

प्राचीन इजिप्तमधील पिरॅमिडमध्ये हजारो वर्षांपूर्वीचे मृतदेह आजही सुरक्षित आढळतात. यामागे ममी तयार करण्याचे खास तंत्र होते.

Egyptian Mummies

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मृतदेह जतन करण्याची प्रक्रिया

मृत्यूनंतरही शरीर टिकून राहावे, अशी इजिप्शियन लोकांची श्रद्धा होती. त्यामुळे मृतदेह जतन करण्यासाठी ममी बनवल्या जात.

Egyptian Mummies

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शरीरातील ओलावा काढला जात असे

मृतदेह कुजू नये म्हणून सर्वप्रथम शरीरातील ओलावा काढून टाकला जात असे. यामुळे विघटनाची प्रक्रिया मंदावत असे.

Egyptian Mummies

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काही अवयव काढले जात

मेंदू आणि काही अंतर्गत अवयव बाहेर काढले जात. यकृत, फुफ्फुसे, पोट आणि आतडी विशेष भांड्यांमध्ये जतन केली जात.

Egyptian Mummies

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नॅट्रॉन मिठाचा वापर

मृतदेह कोरडा करण्यासाठी नॅट्रॉन या नैसर्गिक मिठाचा वापर केला जात असे. साधारण ४० दिवस ही प्रक्रिया चालत असे.

Egyptian Mummies

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esakal

लिननच्या कापडात गुंडाळणी

शरीर कोरडे झाल्यानंतर त्यावर राळ आणि तेल लावले जात असे. त्यानंतर लिननच्या पट्ट्यांनी मृतदेह गुंडाळला जात असे.

Egyptian Mummies

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esakal

पिरॅमिडमधील कोरडे वातावरण

पिरॅमिडमधील कोरडे वातावरण आणि बाह्य घटकांपासून मिळणारे संरक्षण यामुळे ममी दीर्घकाळ टिकण्यास मदत झाली.

Egyptian Mummies

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esakal

आजही संशोधकांना आश्चर्य

हजारो वर्षांपूर्वीचे हे प्रगत जतन तंत्र आजही संशोधकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. प्राचीन इजिप्शियन लोकांचे ज्ञान खरोखरच थक्क करणारे होते!

Egyptian Mummies

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