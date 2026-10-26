Tortoise Lifespan : कासवांचे आयुष्य 150 ते 500 वर्षांपेक्षा जास्त कसे असते? जाणून घ्या त्यांच्या दीर्घायुष्याचे थक्क करणारे रहस्य

बाळकृष्ण मधाळे
कासवांच्या काही प्रजाती १५० वर्षांहून अधिक जगतात. त्यांची शरीररचना, जनुकीय वैशिष्ट्ये आणि मंद चयापचय ही दीर्घायुष्यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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कासवाचे मजबूत कवच त्याच्या शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांचे संरक्षण करते. धोका जाणवल्यास अनेक कासवे डोके आणि पाय कवचात घेतात.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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कासवांचा चयापचय तुलनेने मंद असतो. ऊर्जा वापर, शरीरक्रिया आणि पर्यावरणाशी जुळवून घेण्याची क्षमता त्यांच्या दीर्घायुष्यात भूमिका बजावू शकते.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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काही कासवांमध्ये डीएनएची दुरुस्ती आणि पेशींचे नुकसान नियंत्रित करणाऱ्या जैविक यंत्रणा प्रभावी असतात. या वैशिष्ट्यांचा त्यांच्या दीर्घायुष्याशी संबंध असल्याचे संशोधनातून सूचित होते.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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सेशेल्समधील जोनाथन हे जायंट कासव सेंट हेलेना बेटावर राहते. त्याचा जन्म साधारण १८३२ मध्ये झाल्याचा अंदाज आहे. त्याचे वय १९० वर्षांपेक्षा अधिक आहे.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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भारतातील अद्वैत नावाचे अल्दाब्रा कासव २००६ मध्ये कोलकाता येथील प्राणिसंग्रहालयात मृत्युमुखी पडले. ते सुमारे २५० वर्षे जगल्याचा दावा केला जातो; मात्र त्याचे नेमके वय निश्चित नाही.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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अल्दाब्रा जायंट कासवे प्रामुख्याने सेशेल्सच्या अल्दाब्रा बेटांवर आढळतात. मोठे शरीर, मजबूत कवच आणि दीर्घकाळ जगण्याची क्षमता ही त्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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योग्य अधिवास, अन्न, संरक्षण आणि अनुकूल जैविक वैशिष्ट्यांमुळे कासवे दीर्घकाळ जगू शकतात. त्यांच्या दीर्घायुष्याचा अभ्यास मानवी वृद्धत्व समजून घेण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरतो.
How Do Tortoises Live for More Than 150 Years?
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How Does Mongoose Survive Venomous Snake Bite?
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