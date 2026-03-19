'या' ५ देशांत ईद साजरी करण्यावर बंदी; नियम मोडल्यास मिळते कठोर शिक्षा !

जगातील महत्त्वपूर्ण सण

ईद-उल-फित्र हा इस्लामिक जगातील एक महत्त्वपूर्ण सण आहे, जो रमजानच्या समाप्तीनंतर साजरा केला जातो.

नमाज

ईदच्या दिवशी, मुस्लिम समुदायाचे आपल्या कुटुंबासह आणि नातेवाईंकासह हा सण साजरा करतात. नवीन कपडे परिधान करतात, प्रार्थना करतात आणि ईदची विशेष 'नमाज'अदा करतात.

भारतात उत्साहात साजरी

भारतसह अनेक देशांमध्ये, हा सण अत्यंत उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो.

अनेक देशांत मर्यादा

पण जगातील काही देशांमध्ये मुस्लिम बांधवांना हा सण उघडपणे आणि स्वातंत्र्याने साजरा करण्याची परवानगी मिळत नाही.

कोणते देश ?

कोणत्या देशांमध्ये ईद सार्वजनिकपणे साजरी करण्याचे स्वातंत्र्य नाही हे आपण जाणून घेऊया.

चीन

मुस्लिमांवर कडक निर्बंध आहेत. ईदच्या वेळी सार्वजनिक प्रार्थना, मेळावे आणि उत्सव रोखले जातात. सरकार पाळत ठेवते, घरांमध्ये मर्यादित साजरी करावे लागते. नियम उल्लंघन केल्यास अटक, गुप्त कोठडी किंवा ताब्यात घेण्याची शिक्षा होऊ शकते.

उत्तर कोरिया

धार्मिक स्वातंत्र्य जवळजवळ नाही. इस्लामला अधिकृत मान्यता नाही. ईद उघडपणे साजरी करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम केल्यास कठोर कारावास किंवा अत्यंत कठोर शिक्षा मिळू शकतात.

म्यानमार

रोहिंग्या समुदायाला मोठ्या प्रमाणात एकत्र येणे कठीण. ईदचे उत्सव लहान आणि खाजगी स्वरूपातच साजरे होतात. सरकारी नियम आणि स्थानिक विरोधामुळे हिंसाचार किंवा अटकेचा धोका असतो.

एरिट्रिया

सरकार केवळ मोजक्या धर्मांना परवानगी देते. मुस्लिमांच्या धार्मिक हालचालींवर कडक नियंत्रण आहे. ईद सार्वजनिक स्वरूपात साजरी करण्यास मनाई. उल्लंघन केल्यास अटक किंवा कारावास होऊ शकतो.

सूचना

हा लेख इंटरनेटवरील माहितीवर आधारित आहे, सकाळ याची पुष्टी करत नाही.

