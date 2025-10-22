Eknath Chitnis: भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान देणारे एकनाथ चिटणीस नेमके कोण होते?

Mayur Ratnaparkhe

विक्रम साराभाईंसोबत काम -

महान अवकाश वैज्ञानिक विक्रम साराभाई यांच्यासोबत भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची पायाभरणी करणारे शास्त्रज्ञ एकनाथ वसंत चिटणीस यांचे निधन झाले आहे.

१०० वर्षे जगले -

जुलैमध्ये १०० वर्षांचे झालेले पद्मभूषण पुरस्कार विजेते चिटणीस गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होते.

रॉकेट प्रेक्षपणासाठी जागेची निवड -

केरळमधील थुंबा येथे भारताच्या पहिल्या रॉकेट प्रक्षेपणासाठी जागा निवडण्यात चिटणीस यांनी  महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

अंतराळ कार्यक्रमाची पायाभरणी -

फेब्रुवारी १९६२ मध्ये अहमदाबाद येथील भौतिक संशोधन प्रयोगशाळेत चिटणीस यांच्या उपस्थितीत भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाची पायाभरणी झाली होती.

SITE मध्ये महत्त्वाची भूमिका -

नासा आणि इस्रो यांच्यातील सहकार्याने सुरू झालेल्या सॅटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलिव्हिजन एक्सपेरिमेंट (SITE) मध्ये चिटणीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन्स -

याशिवाय रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन्स स्थापित करण्यातही चिटणीस यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

Next : सकाळच्या 'या' सवयींमुळे होते केसांची नैसर्गिक वाढ

esakal

येथे पाहा