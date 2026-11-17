संतोष कानडे
सोनिया गांधी यांना भारतीय खाद्यपदार्थांची विशेष आवड आहे.
त्यांच्या आवडत्या पदार्थांमध्ये डाळ-भाताचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
डाळ-भाताशिवाय त्यांचा दिवस जात नाही, असे त्यांनी सांगितले होते.
त्यांना तूरडाळीची म्हणजेच अरहर डाळीची आमटी विशेष आवडते.
याशिवाय कबाब, चिकन टिक्का आणि तंदुरी चिकन हे पदार्थही त्यांच्या पसंतीचे आहेत.
पंजाबी पद्धतीची डाळ मखनीदेखील सोनिया गांधी यांना आवडते.
काश्मिरी खाद्यपदार्थांमध्ये काश्मिरी कोफ्ता आणि हाख यांची त्यांना विशेष आवड आहे.
गुजराती आणि बंगाली खाद्यपदार्थांचाही त्यांच्या आवडीच्या यादीत समावेश आहे.
एकेकाळी त्या आपल्या मुलांसाठी खंडवी हा गुजराती पदार्थ बनवत असत, अशी आठवण प्रियंका गांधी यांनी सांगितली.
इटलीत जन्मलेल्या सोनिया गांधी यांची खाद्यपसंती भारतात आल्यानंतर हळूहळू भारतीय पदार्थांकडे वळली.