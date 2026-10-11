हत्तीला कडक उन्हातही घाम का येत नाही? कारण जाणून व्हाल थक्क

Yashwant Kshirsagar

तापमान

सध्या ऑक्टोबर हिटमुळे तापमानात वाढ पाहायला मिळत आहे. तापमानात थोडीशी जरी वाढ झाली, तरी माणसे आणि प्राणी या दोघांनाही घाम फुटतो.

Elephant Sweating Facts

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हत्ती अपवाद

मात्र, हत्ती हा अशा काही मोजक्या प्राण्यांपैकी एक आहे ज्यांना प्रचंड उष्णतेतही घाम येत नाही. यामागील वैज्ञानिक कारण आपण समजून घेऊया.

Elephant Sweating Facts

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घाम येणे

जेव्हा माणसांना उष्णता जाणवते, तेव्हा त्वचेखालील घर्मग्रंथींमधून पाणी बाहेर पडते. या प्रक्रियेलाच 'घाम येणे' असे म्हणतात.

Elephant Sweating Facts

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थंडावा

घाम आल्यामुळे शरीराचे वाढलेले तापमान कमी होऊन ते पुन्हा सामान्य पातळीवर येते आणि शरीराला थंडावा मिळतो.

Elephant Sweating Facts

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त्वचेची रचना

हत्तींच्या त्वचेखाली घर्मग्रंथी नसतात; त्याऐवजी, त्यांचे कान आणि शरीरावरील त्वचेला अनेक भेगा आणि खाचा असतात.

Elephant Sweating Facts

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हत्तींचे कान

हत्तींचे कान खूप मोठे असतात आणि त्यात रक्तवाहिन्यांचे जाळे पसरलेले असते.

Elephant Sweating Facts

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'थर्मोरेग्युलेशन'

जेव्हा हत्ती आपले कान हलवतात, तेव्हा त्या रक्तवाहिन्यांमधून वाहणारे रक्त हवेच्या संपर्कात आल्यामुळे थंड होते. या प्रक्रियेला 'थर्मोरेग्युलेशन' (तापमान नियंत्रण) असे म्हणतात. म्हणूनच हत्तींना घाम येत नाही.

Elephant Sweating Facts

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