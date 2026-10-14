हत्ती आणि गेंडा यांच्यात कोण जास्त ताकदवान?

Varsha Balhe
हत्ती आणि गेंडा हे दोन्ही जमिनीवरचे अतिशय शक्तिशाली प्राणी आहेत. दोघांचाही आकार मोठा असून त्यांच्याकडे स्वतःचा बचाव करण्याची ताकद आहे. पण आकार, वजन आणि शारीरिक ताकद पाहिली तर हत्ती आणि गेंड्यात नेमका कोण वरचढ ठरतो? जाणून घेऊया.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
आफ्रिकन हत्तीचे वजन साधारणपणे ६,००० किलो किंवा त्याहून अधिक असू शकते. गेंड्याचे वजन त्याच्या प्रजातीवर अवलंबून असते आणि मोठ्या गेंड्यांचे वजन २,००० किलोपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळे आकार आणि वजनाच्या बाबतीत हत्ती स्पष्टपणे मोठा आहे.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
हत्तीची सोंड ही केवळ अन्न उचलण्यासाठी नसते. तिच्यात प्रचंड ताकद असते. हत्ती सोंडेच्या मदतीने जड वस्तू हलवू शकतो आणि झाडांच्या फांद्या तोडू शकतो.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
गेंड्याचं सर्वात मोठं शस्त्र म्हणजे त्याचं शिंग. धोका जाणवल्यास गेंडा जोराने धावत समोरच्या प्राण्यावर धडक देऊ शकतो. त्याचा वेग आणि वजन यामुळे त्याची धडक खूप शक्तिशाली असते.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
काही हत्तींचे मोठे सुळे असतात. त्यांचा वापर झाडांची साल काढणे, वस्तू हलवणे आणि धोक्याच्या वेळी बचावासाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हत्तीला आकारासोबत सुळे हेही नैसर्गिक संरक्षण मिळतं.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
हत्ती आणि गेंडा यांच्यात संघर्ष होईलच असं नाही. दोन्ही प्राणी शक्यतो एकमेकांपासून अंतर ठेवतात. मात्र संघर्ष झाल्यास हत्तीचा प्रचंड आकार, वजन आणि ताकद त्याला मोठा फायदा देऊ शकते. तरीही प्रत्येक प्रसंगाचा निकाल प्राण्याचे वय, आकार, लिंग आणि परिस्थितीवर अवलंबून असतो.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
गेंडा आकाराने हत्तीपेक्षा लहान असला तरी तो अतिशय मजबूत प्राणी आहे. त्याची जाड त्वचा, मजबूत शरीर आणि जोरदार धावण्याची क्षमता यामुळे तो स्वतःचा बचाव करू शकतो. त्यामुळे गेंड्याला कमकुवत समजणं चुकीचं ठरेल.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
एकूण आकार, वजन आणि शारीरिक ताकद पाहता हत्ती गेंड्यापेक्षा अधिक ताकदवान ठरतो. मात्र जंगलात प्राण्यांमध्ये ठरावीक असा ‘कोण जिंकेल’ नियम नसतो. दोन्ही प्राण्यांची ताकद त्यांच्या नैसर्गिक परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोगी पडते.
ELEPHANT VS RHINO
esakal
PARROT VS MYNAH
esakal