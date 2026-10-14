पोपट आणि मैना यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
पोपट आणि मैना हे दोन्ही पक्षी आपल्या आजूबाजूला सहज दिसतात. पण त्यांचा रंग, चोचीचा आकार, आवाज आणि खाण्याच्या सवयी वेगवेगळ्या असतात. या दोन्ही पक्ष्यांमधील ७ महत्त्वाचे फरक जाणून घेऊया.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपटाचा रंग साधारणपणे हिरवा असतो. काही पोपटांच्या गळ्याभोवती रंगीत कंठीही दिसते. मैना मात्र सहसा तपकिरी आणि काळ्या रंगाची असते. तिच्या डोळ्यांच्या मागे पिवळ्या रंगाची त्वचा दिसते.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपटाची चोच लाल रंगाची, मजबूत आणि बाकदार असते. या चोचीच्या मदतीने तो फळं आणि बिया फोडू शकतो. मैनेची चोच तुलनेने सरळ आणि पिवळ्या रंगाची असते.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपटाचा आवाज थोडा कर्कश असू शकतो. काही पोपट माणसांनी उच्चारलेल्या शब्दांची नक्कलही करतात. मैना वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढते. ती आजूबाजूच्या आवाजांची नक्कल करण्यासाठीही ओळखली जाते.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपट प्रामुख्याने फळं, बिया, धान्य आणि काही वनस्पतींचे भाग खातो. मैना फळं आणि धान्यासोबतच कीटक, अळ्या आणि इतर छोटे जीवही खाते. त्यामुळे मैनेचा आहार तुलनेने अधिक विविध असतो.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपट झाडांच्या ढोलीत किंवा झाडांवरील सुरक्षित जागी घरटं करतो. मैना झाडांच्या ढोलीत, इमारतींच्या फटीत आणि इतर सुरक्षित जागांमध्ये घरटं बनवू शकते. दोन्ही पक्षी झाडांवर दिसतात.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपट अनेकदा झाडांवर बसलेला किंवा थव्याने उडताना दिसतो. मैना मात्र बागेत, घराजवळ आणि जमिनीवर अन्न शोधताना सहज दिसते. ती माणसांच्या वस्तीच्या आसपासही चांगल्या प्रकारे वावरते.
PARROT VS MYNAH
esakal
पोपटाचा हिरवा रंग आणि बाकदार लाल चोच ही त्याची प्रमुख ओळख आहे. तर मैनेचा तपकिरी-काळा रंग, पिवळी चोच आणि डोळ्यांजवळची पिवळी त्वचा यामुळे तिला ओळखता येतं. दोघेही आवाजांची नक्कल करू शकतात; मात्र त्यांची क्षमता पक्ष्याच्या प्रजातीवर आणि शिकण्यावर अवलंबून असते.
PARROT VS MYNAH
esakal
PEACOCK VS PEAHEN DIFFERENCE
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