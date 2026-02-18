EMI बाउन्स झाली तर ‘जेल’ होते का? चेक बाउन्स आणि EMI बाउन्सबाबत नियम काय सांगतात

चेक बाउन्स

खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यामुळे चेक नाकारला गेला तर त्याला चेक बाउन्स म्हणतात. ही केवळ आर्थिक नाही, तर कायदेशीर बाब आहे.

कायदेशीर कारवाई कशी

चेक बाउन्स झाल्यानंतर बँक मेमो जारी करते. त्यानंतर प्राप्तकर्ता 30 दिवसांत कायदेशीर नोटीस पाठवू शकतो.

कोर्ट आणि शिक्षा

नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत पैसे न भरल्यास प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते. तेथे दोष सिद्ध झाल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावास, चेक रकमेच्या दुप्पटपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

ऑटो-डेबिट फेल म्हणजे काय?

EMI, SIP, विमा हप्ता किंवा सबस्क्रिप्शनसाठी आपण बँकेला ठराविक तारखेला पैसे कापण्याची परवानगी देतो. खात्यात पैसे नसल्यास डेबिट फेल होते.

ऑटो-डेबिट फेल झाल्यास काय परिणाम?

बँक पेनल्टी किंवा रिटर्न चार्ज लावू शकते आणि लेट फीही लागू शकते. तसेच क्रेडिट स्कोअर कमी होण्याची शक्यता आणि संबंधित सेवा तात्पुरती बंद होऊ शकते.

EMI फेल झाल्यास जेल नाही

त्यामुळे चेक बाउन्सप्रमाणे ऑटो-डेबिट फेल झाल्यास आर्थिक दंड होतो पण जेलची शिक्षा नाही.

सतत EMI फेल झाल्यास काय?

अशावेळी बँक सिव्हिल रिकव्हरी प्रक्रिया सुरू करू शकते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरू शकते.

आर्थिक शिस्त ठेवा

थोडीशी आर्थिक निष्काळजी तुम्हाला पेनल्टीपासून कोर्ट केसपर्यंत पोहोचवू शकते. त्यामुळे वेळेवर पेमेंट करणेच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.

‘पाटील इफेक्ट’चा धक्का! गुंतवणूकदारांचे ₹2.5 लाख कोटींचे नुकसान; कोण आहेत राहुल पाटील?