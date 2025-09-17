अॅसिडिटीवर झटपट आराम देणारं ENO हे नाव कंपनीचं की पावडरचं?

Aarti Badade
ENO हे हॅलोन कंपनीद्वारे उत्पादित एक प्रसिद्ध अँटासिड औषध आहे.
अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि पोटातील गॅसपासून त्वरित आराम मिळवण्यासाठी ENO घेतले जाते.
पाण्यात विरघळल्यावर ENO लगेच फेस (फुगे) तयार करते आणि पोटातील आम्ल निष्क्रिय करते.
सोडियम बायकार्बोनेट,सोडियम कार्बोनेट,सायट्रिक आम्ल
याला बेकिंग सोडा म्हणूनही ओळखले जाते. हे पोटातील जास्त आम्ल लगेच कमी करते.
सायट्रिक आम्ल लिंबासारखे आंबट असते. ते पाण्यात मिसळल्यावर फेस निर्माण करून गॅस कमी करते.
पोटदुखी कमी करते
गॅस कमी करतो
छातीत जळजळ आणि अॅसिडिटीपासून त्वरित आराम देतो
