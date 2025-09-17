अॅसिडिटीवर झटपट आराम देणारं ENO हे नाव कंपनीचं की पावडरचं?

Aarti Badade

ENO म्हणजे काय?

ENO हे हॅलोन कंपनीद्वारे उत्पादित एक प्रसिद्ध अँटासिड औषध आहे.

ENO कशासाठी वापरले जाते?

अॅसिडिटी, छातीत जळजळ आणि पोटातील गॅसपासून त्वरित आराम मिळवण्यासाठी ENO घेतले जाते.

ENO कसे काम करते?

पाण्यात विरघळल्यावर ENO लगेच फेस (फुगे) तयार करते आणि पोटातील आम्ल निष्क्रिय करते.

मुख्य घटक कोणते आहेत?

सोडियम बायकार्बोनेट,सोडियम कार्बोनेट,सायट्रिक आम्ल

सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे काय?

याला बेकिंग सोडा म्हणूनही ओळखले जाते. हे पोटातील जास्त आम्ल लगेच कमी करते.

सायट्रिक आम्लाचे कार्य

सायट्रिक आम्ल लिंबासारखे आंबट असते. ते पाण्यात मिसळल्यावर फेस निर्माण करून गॅस कमी करते.

ENO चे फायदे

पोटदुखी कमी करते
गॅस कमी करतो
छातीत जळजळ आणि अॅसिडिटीपासून त्वरित आराम देतो

