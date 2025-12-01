Rinku Rajguru : 'नो मेकअप लूक'मध्ये खुललं सौंदर्य! 'सैराट'मधील आर्चीचे हे फोटो पाहून घायाळच व्हाल...

सकाळ डिजिटल टीम

रिंकू राजगुरू

‘सैराट’मधील आर्चीची भूमिका साकारत 2016 मध्ये मराठी सिनेसृष्टीत दमदार प्रवेश करणारी रिंकू राजगुरू आजही प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री आहे.

साधी-भोळी प्रतिमा

पदार्पणातील तिची साधी-भोळी प्रतिमा चाहत्यांच्या मनात घट्ट रुजली असून, ती आजही अनेकांसाठी ‘आर्ची’च आहे.

लेटेस्ट फोटोशूटवर चाहत्यांचा वर्षाव

अलीकडेच, रिंकूने आपल्या इन्स्टाग्रामवर काही सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये तिचा साधेपणा आणि नैसर्गिक सौंदर्य स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

नो मेकअप लूकमध्ये खुलला साधेपणा

या फोटोशूटमध्ये तिने एक साधा, सुती वनपीस परिधान केलाय. मोकळे केस, चेहऱ्यावर कुठलाही मेकअप नाही असा अगदी नैसर्गिक लूक तिनं ठेवला आहे. हा नो मेकअप लूक पाहून चाहते अक्षरशः भारावून गेले आहेत.

‘छोटीसी आशा…’ गाण्यानं वाढली पोस्टची शोभा

फोटो शेअर करताना रिंकूने ‘दिल है छोटासा, छोटीसी आशा…’ हे गाणं वापरलं आहे.

‘आशा’ सिनेमा

खास म्हणजे, तिचा आगामी ‘आशा’ हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असल्याने हे गाणं पोस्टला अगदी योग्य साज चढवताना दिसत आहे.

‘आशा’ प्रेक्षकांसमोर कधी येणार?

रिंकूचा ‘आशा’ हा सिनेमा 19 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

आशासेविकेची भूमिका

या चित्रपटात ती आशासेविकेची भूमिका साकारत असून तिच्या नव्या भूमिकेबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.

फोटोशूटसाठी खास कॅप्शन

या लेटेस्ट फोटोंसोबत रिंकूने छोटंसं पण अर्थपूर्ण कॅप्शनही दिलं आहे, ‘हास्य, आशा आणि कृतज्ञता’. या कॅप्शनवर चाहते रिअॅक्ट होत आहेत.

चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

रिंकू अनेकदा साडी आणि पारंपरिक पोशाखातील फोटो शेअर करत असते. तिचं इंडियन लूकवरील प्रेम सर्वांना माहिती आहे. पण, या साध्या आणि नैसर्गिक लूकमध्येही ती तितकीच सुंदर दिसत आहे.

