EPFOने बदलले PFचे ८ नियम, पैसे काढण्यापासून ते नॉमिनेशन आणि क्लेमबाबत मोठे अपडेट्स

सूरज यादव
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने EPF, EPS आणि EDLI योजना २०२६ अंतर्गत पीएफशी संबंधित नियमात महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
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नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यासाठी बेसिक वेतनाच्या १२ टक्के योगदान असेल तर कंपनीचे योगदानही नियमानुसार असेल.
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ईपीएफ योजनेत थेट १५ हजार वेतन मर्यादेचा उल्लेख होता. आता नव्या नियमानुसार वेतन मर्यादा केंद्र सरकार वेळोवेळी जाहीर करणार आहे.
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ईपीएफओतून पैसे काढण्यासाठी तीन कॅटगरी केल्या आहेत. त्यात आवश्यक गरजा, कुटुंब-घराशी संबंधित आणि आपत्कालीन विशेष परिस्थिती यांचा समावेश आहे.
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पीएफ खात्यात किमान रक्कम २५ टक्के असणं बंधनकारक आहे. पात्र खातेधारक पीएफच्या ७५ टक्के रक्कम काढू शकणार आहेत. पूर्ण रक्कम काढण्यासाठी परवानगी नाही.
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नव्या नियमानुसार पीएफ काढण्यासाठी किमान १२ महिन्यांची सेवा पूर्ण करणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय कारणासाठीही १२ महिन्यांची अट आहे.
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पीएफची संपूर्ण रक्कम काढण्यासाठी नोकरी सोडल्यानंतर आता १२ महिने वाट बघावी लागेल. तर पात्र ठरल्यानंतर आंशिक रक्कम काढण्यासाठीही ३६ महिने वेटिंग पीरियड असेल.
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ईपीएफओकडून नॉमिनेशन प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आलीय. यामुळे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना भविष्यात पीएफचा लाभ सहज मिळू शकेल.
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नव्या नियमानुसार पीएफ दावा निकाली काढण्याची मर्यादा २० दिवस करण्यात आलीय. जर उशीर झाला तर ईपीएफओला १२ टक्क्यांच्या दराने पेनल व्याजदर द्यावा लागेल.
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No Entry for Heavy Vehicles on Missing Link
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