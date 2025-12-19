इथं चालवायचा Epstein सेक्स रॅकेट... 12 प्रायव्हेट Photo समोर, जगातील दिग्गज नेते अडकले

Sandip Kapde
जगभर गाजत असलेल्या या सेक्स रॅकेटमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
हळूहळू समोर येत असलेले धक्कादायक तपशील प्रस्थापित आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत.
या प्रकरणात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.
अमेरिकेच्या ओव्हरसाईट समितीतील डेमोक्रॅट सदस्यांनी जेफ्री एपस्टीनच्या खासगी बेटाबाबत गंभीर माहिती जाहीर केली आहे.
हे तेच बेट असल्याचं सांगितलं जातं, जिथे अनेक वर्षे अल्पवयीन मुली आणि महिलांचं शोषण झालं.
लैंगिक अत्याचार आणि मानवी तस्करीचं मोठं जाळं या ठिकाणाहून चालवलं जात होतं, असे आरोप आहेत.
वर्जिन आयलंडमधील ‘लिटिल सेंट जेम्स आयलंड’चे फोटो आणि व्हिडीओ आता समोर आणण्यात आले आहेत.
या छायाचित्रांमध्ये बेडरूम, बाथरूम आणि संशयास्पद रचना असलेल्या खोल्या स्पष्ट दिसतात.
एका खोलीतील विचित्र खुर्च्या, भिंतींवरील मुखवटे आणि स्पीड डायलवरील नावांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
बेटावरील आलिशान सजावट, पायवाटा, स्विमिंग पूल आणि खासगी खोल्या लक्ष वेधून घेतात.
एका फळ्यावर लिहिलेले power, deception, plots, political हे शब्द या प्रकरणाची गंभीरता दाखवतात.
अमेरिकन संसदेनं आता एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित सर्व उर्वरित पुरावे सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
Manikrao Kokate
