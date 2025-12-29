लग्नात सुंदर दिसायचंय? मग या मेकअप टिप्स नक्की फॉलो करा!

Apurva Kulkarni

स्किन केअर

लग्नाच्या काही दिवस आधी क्लिनिंग, मॉइश्चरायझिंग नियमीत करा. तसंच न चुकता सनस्क्रीन वापरा.

स्किन टोननुसार फाउंडेशन

लग्नात मेकअप करताना हलकं नैसर्गिक लूक देणारं फाउंडेशन वापरा.

डोळ्यांच्या मेकअपवर फोकस

स्मोकी आयज, कट क्रीज किंवा सॉफ्ट शिमर अशा डोळ्यांनुसार तसंच आउटफिटनुसार तुमच्या डोळ्यांचा मेकअप ठरवा.

भुवया नीट शेप करा

लग्नात भुवयाचा जास्त प्रमाणात काळं केलं जातं. परंतु ओव्हरड्रॉ न करता नैसर्गिक लूक ठेवा

आयलाइनर परफेक्ट

डोळ्यांना उठाव देण्यासाठी वॉटरप्रूफ प्रॉडक्ट वापरा. तसंच आयलाइनर लावताना ते जास्त मोठं न लावता हलकं लावा.

हायलाइटर योग्य प्रमाणात

चेहऱ्यांचा मेकअप करताना हायलाइटर योग्य लावणं गरेजचं असतं. त्यामुळे फेस शेप दिसण्यासाठी हलकं कंटूरिंग करा

ब्लशने फ्रेश लूक

ब्लशने चेहऱ्यावर ग्लो येतो. त्यामुळे शक्यतो पीच, पिंक किंवा रोज शेड्स लावा. त्याने तुमचं सौदर्य वाढेल.

ओठांसाठी लिपस्टिक

मॅट किंवा सॅटिन फिनिश लिपस्टिक वापरा. शक्यतो लिप लाइनर वापरायला विसरू नका

