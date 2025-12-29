लग्नात सुंदर दिसायचंय? मग या मेकअप टिप्स नक्की फॉलो करा!

Apurva Kulkarni
लग्नाच्या काही दिवस आधी क्लिनिंग, मॉइश्चरायझिंग नियमीत करा. तसंच न चुकता सनस्क्रीन वापरा.
लग्नात मेकअप करताना हलकं नैसर्गिक लूक देणारं फाउंडेशन वापरा.
स्मोकी आयज, कट क्रीज किंवा सॉफ्ट शिमर अशा डोळ्यांनुसार तसंच आउटफिटनुसार तुमच्या डोळ्यांचा मेकअप ठरवा.
लग्नात भुवयाचा जास्त प्रमाणात काळं केलं जातं. परंतु ओव्हरड्रॉ न करता नैसर्गिक लूक ठेवा
डोळ्यांना उठाव देण्यासाठी वॉटरप्रूफ प्रॉडक्ट वापरा. तसंच आयलाइनर लावताना ते जास्त मोठं न लावता हलकं लावा.
चेहऱ्यांचा मेकअप करताना हायलाइटर योग्य लावणं गरेजचं असतं. त्यामुळे फेस शेप दिसण्यासाठी हलकं कंटूरिंग करा
ब्लशने चेहऱ्यावर ग्लो येतो. त्यामुळे शक्यतो पीच, पिंक किंवा रोज शेड्स लावा. त्याने तुमचं सौदर्य वाढेल.
मॅट किंवा सॅटिन फिनिश लिपस्टिक वापरा. शक्यतो लिप लाइनर वापरायला विसरू नका
