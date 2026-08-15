नदी आटली अन् 80 वर्षांपूर्वीचं रहस्य बाहेर! दुसऱ्या महायुद्धातील जहाजं, शस्त्रास्त्रं दिसू लागली

Sandip Kapde
युरोपात यंदा शतकातील सर्वाधिक भीषण उष्णता आणि दुष्काळामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
Drought Reveals Warship Relics
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युरोपातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात लांब डॅन्यूब नदीची पाणीपातळी ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
नदीचे पाणी आटल्याने दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बुडवलेली डझनभर जर्मन युद्धनौका तब्बल ८० वर्षांनंतर पुन्हा दिसू लागली आहेत.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
नदीच्या तळाशी सुमारे २०० जहाजांचे अवशेष असल्याचा अंदाज असून, त्यापैकी २० हून अधिक जहाजे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
या जहाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटके आणि दारूगोळा असल्याने स्थानिक नागरिक तसेच जलवाहतुकीसाठी गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
नदीतील पाण्याची पातळी घटल्याने जहाजांच्या वाहतुकीचा मार्ग केवळ १०० मीटरपर्यंत मर्यादित झाला आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
जलवाहतुकीवर आलेल्या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि मालवाहतुकीचे मोठे नुकसान होत आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
४० अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमानामुळे युरोपातील शेतकरी दिवसा काम करण्याऐवजी रात्री शेतात काम करत आहेत.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
दिवसभर तीव्र उष्णता आणि उष्ण वाऱ्यांमुळे बाहेरील काम करणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
ब्रिटनमध्ये गेल्या सुमारे दोन महिन्यांतील उष्णतेच्या लाटेमुळे अर्थव्यवस्थेला अंदाजे ५.७ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
प्रचंड उष्णतेमुळे कामकाजावर परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता घटली आहे.
Drought Reveals Warship Relics
esakal
अनेक कर्मचाऱ्यांना उष्णतेमुळे कामाचे तास कमी करून वेळेआधी घरी परतावे लागले असून, हवामान संकटाचा व्यापक आर्थिक परिणाम दिसत आहे.
Drought Reveals Warship Relics
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How Shivaji Maharaj Supported Traders and Boosted Trade in the Maratha Era
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