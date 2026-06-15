EV Charging in Rain: पावसात इलेक्ट्रिक कार चार्ज करणे सुरक्षित की धोकादायक?

Vinod Dengale
पावसाळा सुरू झाला की अनेक EV मालकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो. पावसात चार्जिंग करावी की नाही?
आधुनिक EV आणि चार्जर विविध हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन डिझाइन केलेले असतात.
चार्जिंग पोर्टमध्ये विशेष सुरक्षा प्रणाली असते. कनेक्शन पूर्ण झाल्याशिवाय वीजप्रवाह सुरू होत नाही.
केबल, प्लग आणि चार्जिंग पोर्ट स्वच्छ व कोरडे असल्याची खात्री करा.
केबलला कट, भेगा किंवा इतर नुकसान दिसल्यास चार्जिंग करू नका.
पूरग्रस्त भाग, साचलेले पाणी किंवा अत्यंत ओल्या परिसरात EV चार्ज करणे धोकादायक ठरू शकते.
कंपनीने मान्यता दिलेली उपकरणे आणि चार्जिंग स्टेशन वापरणे अधिक सुरक्षित असते
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